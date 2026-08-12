La fiesta de Galáctica promete dejar huella en 1.500 asistentes: "Todos saben que van a vivir algo mágico y espectacular"

Quedan pocas horas para el sol se apague en Aragón en un eclipse que tardará décadas en repetirse. Uno de los mejores puntos para observar el fenómeno será el centro de Galáctica, en la sierra de Javalambre. La diferencia será la celebración de un festival multidisciplinar que permitirá una experiencia inmersiva de todos los asistentes. "Es un evento que nos va a dejar marcados y que va a dejar una huella imborrable en la memoria del territorio", dice el director de AstroAndalus, la firma que ha organizado el evento, José Jiménez. "Sentimos como si a la provincia de Teruel y a Galáctica nos hubiera tocado la lotería, pues hay que ser afortunado para gestionar un centro de astronomía y que te pase un eclipse total de sol por encima", dice.

La instalación, que depende del centro astronómico de Javalambre, es el núcleo de la observación en la comunidad desde un punto de vista social. El pueblo de Arcos de Salinas ha multiplicado por tres la población y todavía se espera que acceda más gente al paraje. "El pueblo vive una atmósfera espectacular e ilusionante, lleno de gente de todo el mundo y prensa, donde el buen tiempo promete hacernos disfrutar de un momento inolvidable", dice el responsable.

La propuesta de Galáctica mezcla ocio, ciencia y emociones. "Contamos con conferenciantes de primer nivel, como el director de la Agencia Espacial Española, representantes de la Agencia Espacial Europea, astronautas, divulgadores y meteorólogos, pero también con cuatro conciertos de música electrónica en directo, zonas de sombra, pantallas, luces, telescopios, observaciones, talleres, senderismo o gastronomía", asegura.

El modelo elegido para los actos de Galáctica está en las fiestas de celebración de la observación del pasado eclipse total en México. "Hemos conseguido trasladar esa idea con las peculiaridades propias de un centro que no deja de ser la cara visible y el punto de contacto con la sociedad de una institución que pertenece al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca). "Teniendo el rigor científico como bandera, hemos diseñado un programa que combina una potente oferta lúdica con un peso científico aún mayor, adaptando lo mejor de otros festivales para proyectar todo el potencial del observatorio, Teruel y Galáctica", indica.

El evento ha congregado a aproximadamente 1.500 asistentes, de los cuales «un 30% son internacionales», lo que refleja la gran expectación e interés que ha despertado este eclipse a escala global. Muchas de las personas interesadas ya se encuentran desplegadas por la zona realizando consultas y preparándose para la jornada.

En cuanto al ambiente, Jiménez destaca que «la gente ya está por la zona con muchísimos nervios e ilusión», generando una atmósfera vibrante y de gran expectación. Asimismo, señala que existe una marcada sensación compartida de que se avecina algo inaudito. "Todos saben que van a vivir algo mágico y espectacular", incide.

Con cientos de personas desplazadas ya este martes a la comarca, por el momento no se han registrado incidentes. La realidad en las carreteras resulta «muy difícil de prever», aunque se cuenta con «un operativo muy contundente por parte de las fuerzas del orden» para hacer frente a estas horas de observación astronómica. A pesar de que se asume que «habrá mucho tráfico, sin duda», las autoridades ya han trasladado a los asistentes tranquilidad respecto a la fluidez y seguridad de la circulación.

En este sentido, desde Galáctica se destaca que los efectivos «están haciendo un trabajo sencillamente espectacular» y se subraya que «todo está muy bien organizado». La organización del evento cuenta con «una colaboración total entre Cefca, Gobierno de Aragón, Diputación de Teruel y el Ayuntamiento», instituciones que trabajan de manera conjunta «remando en la misma dirección».

Después de que la normalidad vuelva a los cielos será el turno de un balance del fenómeno que se anticipa positivo. "No me cabe duda de que este eclipse va a transformar para siempre el panorama y el paradigma del astroturismo en Aragón y sabemos que a partir de este momento, y gracias al esfuerzo de distintas instituciones, la provincia de Teruel queda marcada para muchísimas décadas como un destino de referencia internacional", destaca el responsable de AstroAndalus. "El impacto mediático está siendo tan grande que nos hemos posicionado para muchos años, eso va a hacer que vengan más proyectos a la zona, más clientes y más turismo, ha sido un acierto poner toda la carne en el asador y esforzarse tanto", manifiesta.