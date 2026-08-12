El Gobierno de Aragón vuelve a señalar a un centro de menores por tres supuestos robos de uno de sus internos

El Gobierno de Aragón ha vuelto a poner en la diana un centro de menores. En una nota de prensa difundida desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigido por el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), la DGA ha publicado imágenes del edificio, ubicado en Zaragoza capital, a raíz de tres supuestos robos con fuerza que habría cometido uno de sus internos, de origen argelino y de 17 años, del que también han compartido la fecha de su nacimiento.

Según denuncia el Ejecutivo del PP y Vox en la comunidad, este menor (al que se refieren en todo momento por el acrónimo 'mena') habría llevado a cabo tres robos con fuerza a tres ancianas con 25 días de diferencia. Además, añaden que al acusado se le imputan delitos de resistencia a la autoridad y aseguran que, en el momento de los arrestos, llevaba estupefacientes.

A raíz de este caso, el equipo de Nolasco ha difundido en sus canales oficiales de comunicación las imágenes de los exteriores del centro de menores, en el cual se atiende a la infancia migrante, sin que ello implique que todos los internos sean menores extranjeros no acompañados. Pese a ello, en la nota de prensa difundida por el Gobierno de Aragón se refieren a este servicio como un "centro de menas".

En las últimas semanas, las salidas de tono de Nolasco y su consejería han sido una constante. Sin ir más lejos, han anunciado que no acudirían a la conferencia sectorial de Infancia convocada para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a Ceuta, pese a que el PP sí abre la puerta, aunque las competencias las tiene la formación de extrema derecha tras acordarse así en el pacto de Gobierno.

Noticias relacionadas

El político ultra, siguiendo la estela de sus homólogos en otras autonomías y del presidente de Vox, Santiago Abascal, también anunció que retiraría todas las ayudas públicas a las ONG que "colaborasen" con lo ocurrido en Ceuta, aunque todavía no ha dado el listado con los nombres de las mismas, ni tampoco las cuantías o los criterios que se seguirán para adoptar dicha medida.