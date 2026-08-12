Juslibol se convierte en el balcón natural de Zaragoza para observar el eclipse
Cientos de visitantes de Holanda, Alemania o Francia con de telescopios y mesas de acampada llegan a Juslibol para encontrar el lugar ideal y no perderse ni un segundo del eclipse solar total que atraviesa la capital aragonesa
A pocas horas de que el eclipse solar total atraviese la capital aragonesa, los primeros visitantes han llegado a Zaragoza y ya comienzan a desplazarse hasta el bario rural de Juslibol, uno de los mejores puntos para observar el eclipse. Cientos de familias y grupos de amigos de turistas nacionales e internacionales se acercan hasta este entorno, con la intención de encontrar un buen lugar desde el que contemplar uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años.
Desde primera hora de la tarde, el movimiento en Juslibol deja patente la expectación que ha despertado el eclipse. Gente con mochilas, mesas de acampada, telescopios e incluso sombrillas llenan las calles del barrio mientras buscan el punto perfecto para vivir el fenómeno en el que la Luna ocultará el Sol por unos instantes. Entre quienes suben hasta este punto hay visitantes que llevan varios días en Zaragoza y otros que han elegido la ciudad para pasar el día y mañana continuar con sus viajes.
El entorno de Juslibol ofrece además una de las características más buscadas para este tipo de fenómenos: un espacio abierto, con altos montes y con una buena perspectiva del cielo. Por eso, se ha convertido en una de las alternativas elegidas por quienes quieren alejarse del centro y disfrutar del eclipse en un entorno natural, sin renunciar a la cercanía con la ciudad.
La llegada de visitantes también evidencia el carácter internacional que está adquiriendo el fenómeno, el eclipse no solo ha atraído a personas de distintos puntos de España, sino también a turistas procedentes de China, Francia, Holanda y Alemania. A medida que se acerca la hora de la totalidad, Juslibol va ganando visitantes, con los autobuses llenos y alta afluencia de coches observando a la gente que ya está posicionada para el fenómeno astronómico.
El eclipse convierte así los barrios rurales de Zaragoza como Juslibol en improvisados puntos de observación para los vecinos, aficionados de la astronomía y turistas llegados desde diferentes partes del mundo. Todos comparten una misma expectativa: encontrar el mejor sitio para no perderse ni un segundo del fenómeno que Aragón lleva meses esperando.
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