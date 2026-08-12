Economía
Karl Lagerfeld elige Zaragoza para expandir su potencial logístico en Europa
La firma internacional de moda se alía con Bleckmann y desde abril opera en Plaza para dar servicio de almacenaje y reparto a las tiendas outlet de la marca en el continente
La prestigiosa marca internacional de moda y estilo de vida Karl Lagerfeld ha elegido Zaragoza, la plataforma logística Plaza, para reforzar su papel en Europa. La firma, aliada con la empresa Beckmann, se instaló el pasado mes de abril en el polígono de la capital aragonesa y desde entonces coordina desde esa dirección el almacenaje y abastecimiento de las tiendas outlet que tiene repartidas por todo el continente. Ambas marcas reconocen el potencial logístico de Zaragoza, sus conexiones con las principales ciudades de España y de todo el continente y celebran el lanzamiento de "una estrategia logística de doble centro" en el país.
En un comunicado realizado desde Bleckmann, socio logístico de Karl Lagerfeld desde hace un lustro, la marca destaca el segundo centro logístico que ambas firmas gestionan en Europa. "La operativa se dedica en exclusiva a dar servicio al canal de tiendas outlet europeas de Karl Lagerfeld, encargándose del almacenamiento, los servicios de preparación de pedidos y la entrega B2B a las tiendas outlet", resume el comunicado facilitado por la distribuidora. Es el segundo centro de este tipo que tiene Karl Lagerfeld y el primero se sitúa en la ciudad holandesa de Almelo.
Las dos firmas reconocen que España tiene "una posición de liderazgo en la red logística europea" y aseguran que Zaragoza es "el nodo central dentro de la red logística española de Bleckmann". "Un camión que sale de Zaragoza puede llegar a muchas de las principales ciudades europeas en uno o dos días, lo que la convierte en una base ideal tanto para dar servicio a la fuerte presencia de Karl Lagerfeld en el sur de Europa como para la distribución paneuropea", resume el comunicado, en el que destacan que Zaragoza tiene "el segundo aeropuerto de carga más grande de España" y que tiene conexiones de transporte marítimo gracias a la cercanía con Barcelona, Valencia o Bilbao.
En su análisis sobre la situación, Bleckmann destaca que la capital aragonesa está a un radio de 350 kilómetros de "los principales centros comerciales de España, que representan una elevada proporción del PIB del país". Por todos estos argumentos, las dos firmas creen que Zaragoza es "hogar de grandes marcas globales" desde hace unos años.
La puesta en marcha del centro de Karl Lagerfeld fue en tan solo tres meses, según citan en el comunicado, en el que destacan que el sistema de gestión incluido en este espacio logístico "garantiza que el stock esté coordinado a la perfección en ambos almacenes, por lo que el traslado no ha añadido complejidad operativa". "Este tipo de modelo logístico de doble centro (dual-hub) es algo a lo que estamos muy acostumbrados", afirma Fernando Sainz Martínez-Vara de Rey, director de desarrollo de negocio de Bleckmann en España. "Tenemos los sistemas configurados, las integraciones preparadas y estamos conectados con el resto de la actividad de Karl Lagerfeld. Ahora que la operativa está en funcionamiento, ya estamos analizando qué podemos mejorar para ser aún más eficientes", concreta.
El proyecto incluyó la integración de sistemas, adecuar el almacén y diseñar procesos y pruebas, por lo que defienden "la eficiencia" en la puesta en marcha de la iniciativa. "Nuestra relación continua con Bleckmann nos ha permitido ofrecer los altos niveles de servicio que nuestros consumidores globales esperan, al tiempo que logramos mejoras significativas en la eficiencia operativa", concluye Timothy Dreijer, Senior Vice President Retail, Supply Chain & Operations and Legal Affairs en Karl Lagerfeld. "La reciente expansión en España es el paso más reciente en este camino compartido", remacha.
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