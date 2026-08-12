Muere un parapentista de 55 años que sobrevolaba el Pico Canal Roya, en el Pirineo aragonés: segundo accidente mortal en solo un mes

Aragón registró este pasado martes, 11 de agosto, el segundo fallecimiento de un parapentista en solo un mes. El accidente se produjo cuando el fallecido, un hombre de 55 años natural de Palma de Mallorca, sobrevolaba el Pico Canal Roya, perteneciente al término municipal de Canfranc. El cuerpo sin vida fue rescatado por el GREIM de la Guardia Civil de Jaca (Huesca).

La voz de alarma llegó a las 10.25 horas a la Comandancia de la Guardia Civil en Huesca, a través de una llamda desde la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, cuando se recibía el aviso de que un parapentista que practicaba este deporte en la zona había sufrido un accidente. Se trata de un vecino de Palma de Mallorca (Baleares) de 55 años de edad y se desconocía el lugar donde podía encontrarse tras el siniestro.

Los efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Jaca se desplazaron a la zona para iniciar la búsqueda del accidentado, así como la unidad aérea de Huesca y un médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al parapentista, los agentes han comprobado que presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que han trasladado el cuerpo hasta la helisuperficie de Jaca, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de Huesca.

Se trata del segundo accidente mortal de un parapentista en Aragón en solo un mes, después de que el pasado 11 de julio se registrara un siniestro similar en la localidad de Castejón de Sos. Entonces, la víctima era un vecino de la zona, de 75 años y con una importante experiencia en la práctica de este deporte. Entonces se informó de que el motivo del accidente obedecía a un error en la vela del parapente, que se plegó cuando se encontraba a unos 80 metros de aterrizar.

En el caso del ocurrido este martes en el Pico Canal Roya, se desconocen por el momento las causas del siniestro, lo desvelará la investigación que ahora está realizando la Guardia Civil. Mientras, su fallecimiento eleva a dos los accidentes mortales en las cumbres aragonesas en lo que va de año en lo que ya está siendo uno de los años más trágicos en la montaña.

Un detalle que es importante en la investigación es que se descarta que el incendio que estos días se está tratando de extinguir en Las Peñas de Riglos haya tenido algo que ver en el accidente. La presencia de humo en la zona, muy variable en función de la fuerza y la dirección del viento, ha llegado incluso a aparecer sobre Canfranc pero en la jornada de este martes no se ha producido, ya que ese humo solo se registraba en la zona del valle de Hecho, no en el entorno donde se registró este siniestro.