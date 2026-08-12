Pedrola celebra San Roque por todo lo alto

Pedrola se prepara para celebrar una de sus citas anuales más esperadas, las fiestas de San Roque. Del 14 al 19 de agosto, los vecinos y visitantes disfrutarán de una amplia programación donde no faltará la tradición y el buen ambiente. Pero la localidad ya lleva días calentando motores con varios actos prefestivos. El 25 de julio tuvo lugar la concentración de Reinas de Fiestas, con un emotivo homenaje a las del 1976 y 2001 por su 50 y 25 aniversario respectivamente, y el 8 y 9 de agosto se celebraron los concursos de petanca y pesca. Además, esta tarde se realizará una quedada para presenciar el eclipse solar desde el campo de entrenamiento del polideportivo municipal.

Mañana 13 de agosto, seguirán los concursos, con el de rabino por la mañana y el de futbolín por la tarde en las piscinas municipales. A las 14.00 horas, habrá una gran paella popular en el pabellón y los más pequeños podrán disfrutar de una entretenida fiesta acuática en las piscinas a las 16.00 horas. Finalmente, a las 18.00 horas continuará la fiesta con Dj Sergio PM y el gran festival de la Banda de Música de la Asociación Musidrola y el alumnado de jota en el Pabellón 81 a las 22.00 horas.

Las calles y plazas de Pedrola se llenarán de ritmo y animación. / David Carrasco

Música y actividades para todos los públicos

Sin embargo, será el viernes 14 de agosto cuando se dará el pistoletazo de salida oficial a las fiestas con el pregón desde el balcón del ayuntamiento a cargo de la Peña La Uralita a las 12.00 horas. Más tarde, habrá un pasacalles por los distintos rincones de la localidad, y mientras, se organizará un concurso de sangrías con premios para los tres primeros clasificados.

Por la tarde, se celebrará el tradicional concurso de carrozas a las 17.00 horas, y el saludo a los quintos del 1986, el desfile y la entrega de premios en la calle Dr. Rocasolano. A continuación, Dj Pipo y F2F animarán el ambiente con sus sesiones de música y a las 22.30 horas, el Dúo Imperial hará mover el esqueleto a los asistentes con un concierto en el Centro Social. Más tarde, en la plaza España, los Estopaos repasarán algunas de las canciones más míticas de Estopa. Por último, la discomóvil bajará el telón del primer día oficial.

El sábado 15 de agosto, a las 9.00 horas se celebrará la diana con la charanga El Estropicio por las diferentes calles de la localidad. A las 10.45 horas habrá un pasacalles desde la plaza España hasta la plaza de la Iglesia, dónde se realizará la procesión y la misa en honor a San Roque. Mientras, a las 12.30 horas, Ana María Sancho protagonizará una divertida mañana musical en la plaza de San Roque.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, se celebrará el tradicional pasacalles antes del encierro por las calles del pueblo, qué se celebrará durante todos los días de las fiestas a la misma hora. A las 19.15, se realizará el concurso de cortes en la plaza de toros y los más pequeños disfrutarán con un encierro chiqui en la calle Barrionuevo a las 21.15 horas. Después, a las 0.00 horas tendrá lugar una de las citas más destacadas de este año, la actuación Chenoa, en el patio del Colegio Cervantes. Tras ello, la fiesta seguirá con las sesiones de DJ Oscar Herrera y Sergio Originals.

La mañana del 16 de agosto comenzará con un encierro en la calle Duquesa Villahermosa a las 8.00 horas, un acto que se repetirá durante el resto de días, y la diana con la charanga El Estropicio, una hora más tarde. A las 11.00, se celebrará la Santa Misa y, seguidamente, Pablo Puértolas pondrá a bailar al público en la plaza San Roque. Los encierros protagonizarán la tarde y la música volverá a sonar con la orquesta Atlántida con una sesión de tarde a las 20.30 horas y otra a partir de la una de la madrugada.

Los actos tradicionales protagonizarán las fiestas de San Roque. / SERVICIO ESPECIAL

Por otro lado, el lunes 17, los vecinos pondrán a prueba sus habilidades culinarias con el concurso de ranchos a las 11.00 horas en la calle Dr. Rocasolano y se celebrará una comida popular para degustar las elaboraciones. Por la tarde, volverán los festejos taurinos con un encierro, el concurso de roscaderos, el encierro chiqui y el toro de ronda. Además, a las 18.00 h. el payaso Jano protagonizará un espectáculo infantil en el parque del Tío Gregorio. Ya por la noche, tendrá lugar la actuación de Puro Relajo en la plaza de España, y la posterior disco móvil.

La jornada del 18 de agosto, se realizará un concurso de tortillas a las 11 horas y, una hora y media después, Sax & Trumpet amenizará la mañana en la plaza de San Roque. Más tarde, volverán los actos taurinos con el concurso de anillas y los encierros y, por la noche, actuarán B vocal y la banda indie rock zaragozana, Ziro.

Por último, el 19 de agosto terminarán las fiestas con un delicioso almuerzo de migas, los encierros y el tragachicos para los más pequeños. Finalmente, la charanga recorrerá las calles por última vez a las 23.30 horas y tras la entonación del Pobre de mí se despedirán las fiestas con los fuegos artificiales.