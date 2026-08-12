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La previsión oficial de la AEMET para el eclipse: calor extremo en Aragón y riesgo de nubes en Teruel

La agencia prevé nubosidades en el tercio oriental peninsular, aunque el escenario general en Aragón será favorable para observar el eclipse

La previsión definitiva de la AEMET para el eclipse

La previsión definitiva de la AEMET para el eclipse / Ayuntamiento de Zaragoza

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Jorge Andreu

Zaragoza

Con el eclipse sucediendo en pocas horas y con la mirada puesta en el cielo, la AEMET ha hecho oficial su previsión meteorológica para esta tarde. Aragón apunta a una jornada de cielos poco nubosos y despejados. Sin embargo, en determinadas zonas de la comunidad habrá que prestar atención a la evolución de las nubes.

Durante la tarde se prevé la aparición de nubosidad de evolución en zonas montañosas, especialmente en el tercio oriental peninsular, donde se encuentra Aragón. La Ibérica de Teruel aparece entre las áreas donde existe una mayor probabilidad de que se desarrollen nubes de evolución a lo largo de la jornada. La AEMET incluso alerta de que se puedan dar chubascos o tormentas.

Nubosidades de carácter local

Esto no significa que el cielo vaya a estar cubierto de forma generalizada. Las nubosidades son más bien de carácter local, por lo que las condiciones pueden variar entre unas zonas y otras, sobre todo en las áreas próximas a las sierras.

En el resto de Aragón, el escenario parte de una situación más favorable, aunque la comunidad se encuentra dentro del tercio oriental donde durante la tarde pueden crecer intervalos de nubosidad. Por ello, la evolución de las nubes será uno de los factores clave a seguir durante las horas previas al eclipse.

Más de 40 grados en el valle del Ebro

Más allá de las nubes, el calor también será protagonista. La AEMET prevé temperaturas muy elevadas en el interior peninsular y señala específicamente que los 40 grados podrían superarse en el valle del Ebro. Las máximas subirán entre ligeramente y moderadamente en buena parte del país y se espera superar los 35 grados en numerosos puntos del interior. En Aragón, por tanto, la jornada estará marcada por un ambiente muy caluroso antes de la llegada del eclipse.

A la hora del fenómeno, sin embargo, las temperaturas ya habrán comenzado a descender. La Agencia estima que, en general, estarán entre 2 y 5 grados por debajo de las máximas del día.

El eclipse llegará con el sol muy bajo

Uno de los detalles importantes de la predicción es que no toda la nubosidad tendrá necesariamente el mismo impacto sobre la observación. La AEMET recuerda que las nubes altas, en la mayoría de los casos, permiten contemplar el eclipse.

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Además, cuando llegue el momento del fenómeno astronómico, la elevación del Sol sobre el horizonte será baja. Esto hace que las nubes potencialmente más problemáticas se sitúen hacia el oeste y ligeramente al norte de la zona de observación, incluso a varios kilómetros del punto desde el que se esté contemplando el eclipse. La situación, no obstante, podrá variar durante las próximas horas, especialmente en las zonas donde las nubes de evolución tengan carácter local.

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