Las recomendaciones de la astronauta Lili para ver el eclipse con niños: "No hace falta estar todo el rato mirando al cielo"

La divulgadora científica Astronauta Lili está detrás de un proyecto educativo que fomenta el interés por la ciencia, el universo y la exploración espacial entre los niños. Es uno de los rostros conocidos que verán el eclipse desde Javalambre.

¿Un eclipse es una oportunidad de oro para la divulgación de la ciencia?

Es la oportunidad del siglo, diría yo, porque hasta dentro de mucho tiempo no vamos a poder tener una oportunidad como esta. Y, sobre todo, es una oportunidad para enseñar y acercar al público general el hecho de hablar del espacio y de la exploración espacial, no solamente del eclipse. También me parece una oportunidad maravillosa para que las familias con niños se acerquen a la exploración de nuestro sistema solar, del universo y de la observación de las estrellas.

Hablando del espacio y de astronautas, una se ganará rápido a los niños.

No solo a los niños, a todo el mundo le interesa saber todo lo que tenemos a nuestro alrededor: los viajes, los cohetes, las naves espaciales. Pero es verdad que, de cara al público general parece que la observación nocturna, la observación de estrellas y las ciencias planetarias es algo que solo les gusta a los expertos. Aunque nos ganemos rápido a los niños, a quien hay que ganarse de verdad es a los adultos y a las familias. Si no promovemos la divulgación científica entre las familias, que son las que tienen que llevar a los niños a eventos como el que vamos a vivir en Galáctica, los niños por sí solos no pueden ir. Así que te tienes que ganar a los padres y a las familias por un lado, y a los niños por otro.

En estas últimas horas antes del eclipse, ¿existe un nerviosismo especial en el ambiente?

Todo el mundo está nervioso buscando sitio. Mucha gente que nunca ha visto un eclipse total de sol. Y también se percibe una especie de aura mágica que en realidad es ciencia. De hecho: la ciencia va a hacer que nos unamos muchísimas personas, cada una de un lugar, con ideas distintas, para ver un acontecimiento astronómico increíble como es un eclipse solar.

¿Galáctica es el enclave perfecto para transmitir esta magia científica?

Galáctica en sí mismo es un sitio maravilloso, supermágico, que le recomiendo a todo el mundo, no solo a los expertos. Es verdad que no sé cómo van a hacer en este pequeño pueblecito donde son 80 habitantes para, de repente, recibirnos a todos allí, a mil personas que vamos a ver el eclipse desde el centro. No sé cómo será, pero va a ser mágico, maravilloso y supercientífico. Va a ser increíble.

¿Cuándo llegó al mundo de la divulgación científica? ¿Fue también algún evento especial como un eclipse el que le hizo dar el paso?

Pues mi padre en realidad es astrónomo aficionado. Siempre en el pueblo hemos tenido telescopios y hemos observado por la noche. A mí siempre me ha encantado eso: mirar a las estrellas, pensar qué hay más allá, imaginar si podría viajar, conocer a otras especies de otros sitios, cómo serían, qué pensarían. Básicamente lo que me despertó todo esto fue mirar al cielo.

¿Siente mucha responsabilidad al dirigirse a una audiencia de tan poca edad?

Los niños son el mejor público que uno puede tener. Lo primero porque sus preguntas y su curiosidad son tan alucinantes que te hacen a ti misma pensar en cosas en las que a veces los adultos no pensamos. Son maravillosos, tienen unas ocurrencias alucinantes y saben muchísimo más de lo que los adultos creen. Son verdaderas esponjas de conocimiento. Pensemos que ellos son los futuros adultos, así que para mí personalmente lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo es acercarles la ciencia, porque son ellos los que van a cambiar el planeta, los que lo van a cuidar, y el futuro está en sus manos.

¿Qué tienen que saber los niños y los padres para mirar el eclipse con tranquilidad?

A ver, lo que tenemos que saber todos básicamente es que hay que usar unas gafas especiales con un filtro adecuado y que no podemos observar durante mucho tiempo seguido. Mi recomendación sería hacer un minuto de observación, quitarnos las gafas, hablar con la persona que tenemos al lado y comentar. Y para los más pequeños, diría unos 30 segundos teniendo mucho cuidado porque las gafas se pueden mover o se pueden caer. Lo fundamental es vivir el eclipse comentando y hablando. No hace falta estar todo el rato mirando el eclipse. Va a empezar como a las siete de la tarde y va a durar casi dos horas, así que vamos mirando a ratitos.

¿Usted ya ha tenido la oportunidad de observar un eclipse?

Yo sí, de pequeña tuve la suerte de ver un eclipse parcial de sol con mi padre, bueno, y con toda mi familia. En aquel momento yo era muy niña y no teníamos gafas, así que lo que hicimos fue el invento de poner el telescopio y proyectarlo en la pared. Guardo muy buen recuerdo de aquello.