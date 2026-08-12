De Ricla a Farlete: así se fabrican los grandes rótulos que transforman la entrada de los pueblos
Gabriel Lagunas está detrás de Riclart Metal, una empresa especializada en grandes letreros, carteles y esculturas poligonales
Hay un elemento que suele resultar muy llamativo cuando se llega a un pueblo: los rótulos de bienvenida. Estos suelen recibir tanto a visitantes como a vecinos de los diversos municipios en los que se encuentran, dejando claro el lugar al que se ha llegado y demostrando parte de la personalidad de este mismo. Un caso que destaca por sus grandes diferencias con otros rótulos es el de Farlete, que destaca por su estilo similar a otros letreros pertenecientes a la cultura popular como el de Hollywood.
Este rótulo, entre otros tantos, viene de mano de Gabriel Lagunas, propietario de la empresa Riclart Metal. Esta empresa se especializa en la rotulación a gran tamaño para distintos negocios o municipios, además de carteles y esculturas poligonales. Un ejemplo de esto último sería la escultura de un zorro que acompaña al letrero de Farlete mencionado anteriormente.
Sobre el comienzo y la motivación tras la fundación de la idea, el creador de la empresa comenta lo siguiente: "Llevaba 24 años trabajando en una empresa. Tenía que viajar por todo el mundo para realizar distintos montajes. Tras casarme y tener hijos, buscaba la conciliación familiar y con el modelo de vida que llevaba era difícil. Buscaba también poder establecerme en Ricla, ya que es un pueblo con el que tengo muchas conexiones". Empezar con Riclart le dio la oportunidad de asentarse con su familia en donde siempre quiso y poder reducir lo que viajaba.
Cómo se crean estos especiales letreros
El proceso de elaboración de los carteles varía dependiendo del tipo de proyecto, dado que suelen contar con distintas variables: "Suele durar alrededor de un mes y medio, dependiendo de la complejidad y de si llevan iluminación. Todos los proyectos comienzan con un boceto a mano de la idea. Tras hablarlo con el cliente, un contacto realiza un plano y se vuelve a hablar con el cliente para ultimar las especificaciones finales, si quieren un proyecto más definido, se quitan polígonos y si no se mantiene como está. Después compro el material y me pongo manos a la obra. Me encargo de cortarlo, pintarlo y dejar todo lo más similar posible a los planos".
Sobre la iluminación de los carteles menciona que, dependiendo del interés del cliente, se puede programar un calendario en el que los días especiales tendrán un color de luces distinto al habitual. Un ejemplo de esto sería el 8 de marzo, que, en honor al Día Internacional de la Mujer, los carteles se pueden iluminar de color morado por este suceso.
Distintos proyectos: la trayectoria de Riclart Metal hasta este momento
Conseguir clientes puede resultar difícil para una empresa tan especializada, pero esto no supuso un gran problema para Riclart. "Uno de los primeros encargos que tuve fue hacer el letrero de bienvenida de Ricla. Estas cosas tan vistosas se extienden rápido por los pueblos y, al poco de acabar un proyecto, ya están llamando del pueblo vecino para, mínimo, informarse". Desde este momento, su colaboración con el municipio ha sido continua. Ha trabajado en un photocall situado en uno de los puntos más frecuentados del pueblo.
Desde el comienzo de la empresa en el año 2018, Riclart Metal ha trabajado con diversos pueblos, creando rótulos para Jaulín, Osera de Ebro, Botorrita; entre otros pueblos situados en la Comarca Central. También ha trabajado en otros proyectos, como un letrero en colaboración con Galan World y Plátano de Canarias o la estatua en honor a los Héroes del Silencio, un proyecto junto a José Miguel Fuertes.
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