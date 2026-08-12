La singularidad del pico del Buitre: el enclave en Teruel que va a recorrer el mundo gracias al eclipse

Ubicado a 1.957 metros de altitud en la sierra de Javalambre, el pico del Buitre se ha convertido en una referencia nacional en las horas previas al gran eclipse de este miércoles. El agreste paisaje, al que se llega por una serpenteante carretera que sale del pueblo de Arcos de las Salinas, en la provincia de Teruel, alberga las instalaciones del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ). Desde este lugar se res trasmitirá el fenómeno atmosférico a todo el mundo de la mano de la Agencia Espacial Europea, que ha seleccionado este enclave por la excepcional calidad atmosférica y la baja contaminación lumínica de su cielo nocturno. Los medios del grupo Prensa Ibérica también emitirán desde las instalaciones el momento en el que la luna oculte al sol.

El observatorio, que forma parte del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), se ha convertido en un espacio de referencia para la observación del espacio. La elección de esta ubicación fue el resultado de diversas campañas de caracterización astronómica que finalmente pusieron la vista en las escarpadas cimas de Javalmabre, en una zona muy próxima a la estación de esquí. A pesar de la presencia de buitres, desde finales de los años 80 la zona ya se consideraba un emplazamiento idóneo para la observación espacial. Aunque las primeras mediciones de la calidad del cielo se realizaron en 1992 con medios modestos, la falta de presupuesto obligó a pausar la iniciativa. El impulso definitivo llegó entre 2007 y 2009 con para tratar de sacar adelante un proyecto centrado en el estudio de la energía oscura y la expansión del cosmos.

Tras confirmar con tecnología avanzada que la oscuridad y la limpieza del cielo en la cumbre eran excepcionales (lo que le valió en 2017 la certificación de Reserva Starlight por sus excelentes condiciones nocturnas), se creó el propio Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón para liderar el proyecto. La financiación se aseguró a través del Fondo de Inversión de Teruel y las obras de construcción arrancaron en 2010.

El observatorio cuenta con dos telescopios principales de gran campo visual: el JAST80, de 83 cm de apertura, enfocado en la calibración y en el cartografiado y el JST250, de 2,55 metros de apertura, que junto a la cámara panorámica JPCam se encarga del proyecto que está trazando un mapa tridimensional del universo.

De forma paralela el espacio de investigación ha creado el centro Galáctica que sirve como enclave de divulgación desde 2023. Sus instalaciones combinan un espacio museográfico interactivo de más de 700 metros cuadrados enfocado en el cosmos y la astrofísica (incluyendo un recorrido exterior dedicado a mujeres astrónomas) con una red de nueve cúpulas de observación.

Además de su labor investigadora, el pico del Buitre ha adquirido una destacada proyección internacional. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha elegido el observatorio de Javalambre como punto de transmisión oficial para la cobertura del eclipse solar, desde donde emitirá esta tarde un programa especial de varias horas de duración que incluirá entrevistas a diversas personalidades del ámbito científico.

El pico del Buitre también tiene un lugar en la memoria de los aficionados al ciclismo, pues las cúpulas de observación cósmica y los telescopios han sido en dos ocasiones escenarios de una etapa de la vuelta ciclista a España. Su gran altura y la dureza de sus rampas han marcado siempre la diferencia respecto a otras finales.