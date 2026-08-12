El tijeretazo de Ryanair hace mella en Zaragoza: el peor julio en tráfico de pasajeros desde la pandemia

El tijeretazo de Ryanair a las rutas que operaba desde Zaragoza golpea al aeropuerto de la capital aragonesa, que ha registado su cifra de pasajeros más baja en un mes de julio desde la pandemia. El tráfico comercial se vio mermado en el ecuador del periodo vacacional por excelencia hasta los 62.823 pasajeros, lo que implica una caída de más del 11% respecto a julio de 2025 y deja el cómputo total en los siete primeros del año en las 390.213 personas que han pasado por la terminal de Garrapinillos, lo que augura un año por debajo de las cifras récord registradas en los últimos ejercicios.

Sin embargo, la low cost irlandesa, que suprimió un 45% de las plazas ofertadas desde Zaragoza para este verano por su guerra con el gestor aeroportuario Aena, sigue siendo la principal aerolínea que opera en la capital aragonesa y movilizó en julio a un total de 22.029 pasajeros. Todavía no puede darle el sorpasso WizzAir, que se mantiene en 15.565 personas transportadas con su nueva conexión a Milán, que se suma a los ya consolidados de Roma-Fiumicino, Bucarest y Cluj Napoca (ambos en Rumanía).

De hecho, la caída en tráfico de pasajeros en los aeropuertos donde Ryanair ha ejecutado el órdago que le lanzó al Ministerio de Transportes se replica en Santiago de Compostela y en Vigo, pero no en otros destinos turísticos pujantes como Santander u Oviedo, que crecen en dobles dígitos pese al tijeretazo de la compañía irlandesa.

Mientras tanto, el consorcio formado por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aena aspiran a alcanzar un millón de pasajeros y convertir Garrapinillos en el aeropuerto del Ebro, para lo que las dos instituciones públicas subvencionarán a las aerolíneas con ocho millones de euros al año para que amplíen el abanico de rutas desde el próximo verano. El plan lleva en el tintero desde que Jorge Azcón y Natalia Chueca ganaron las elecciones autonómicas y municipales en 2023, pero la incertidumbre que impera en el sector aéreo desde la pandemia por la escasez de aeronaves y sus componentes, sumado a la guerra que Ryanair mantiene con Aena a tenor de las tasas aeroportuarias en las terminales regionales, han hecho que Zaragoza se mueva en los mismos términos de volumen de pasajeros que hace tres años. Dicho de otro modo, que la capital aragonesa es la 28ª ciudad de España en la clasificación del tráfico comercial.

Todo lo contrario ocurre en el ámbito de las mercancías, donde Zaragoza cuenta con una red logística de primer orden que lo consolida como un referente gracias al empuje, sobre todo, de Inditex. Las terminales de mercancías de la capital aragonesa movilizaron en julio 12.474 toneladas, prácticamente lo mismo que en julio de 2025. Sin embargo, el acumulado del año registra un notable impulso en el aeropuerto de Garrapinillos, con un crecimiento del 15% respecto a los siete primeros meses del año pasado tras registrar 102.389 toneladas transportadas.

Además, durante los primeros siete meses del año, el aeropuerto ha atendido 6.457 operaciones de aterrizaje y despegue, un 11,2% más que en el mismo periodo del año pasado, lo que se corresponde con el citado crecimiento en mercancías.