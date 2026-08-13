Gestión forestal
Los bomberos forestales mantienen la huelga tras fracasar la reunión en el SAMA con el Gobierno de Aragón
Los representantes sindicales de los bomberos forestales denuncian el "desprecio" del Gobierno de Aragón y de Sarga y critican que la persona enviada a negociar "no tenía poder de decisión"
La reunión prevista este jueves en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) entre los representantes sindicales de los bomberos forestales de Aragón con la empresa pública Sarga y el Gobierno de Aragón ha acabado sin acuerdo. Las negociaciones por el nuevo convenio se están produciendo en medio de uno de los incendios más graves que ha registrado la comunidad autónoma este verano, el iniciado en Las Peñas de Riglos, que arrasa ya 8.000 hectáreas.
A través de un comunicado, la representación sindical de los trabajadores ha explicado que "el Gobierno de Aragón y la empresa SARGA han demostrado, una vez más, su falta de voluntad de diálogo real al no querer negociar en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA)". Así lo han considerado al expresar que "la persona enviada a la reunión carecía de cualquier poder de decisión, lo que constituye un desprecio absoluto hacia los bomberos y bomberas forestales y hacia la ciudadanía en su conjunto", han denunciado.
Los representantes sindicales de UGT, CCOO, CGT y Osta han emitido un comunicado conjunto en el que se reivindican la labor que realizan, "un servicio esencial para nuestros pueblos, para la tierra de Aragón y para el desarrollo de las zonas rurales". Y han lamentado que, pese a los reiterados intentos de mediación por parte de los mediadores del SAMA, "no hemos encontrado ninguna vía para desconvocar la huelga, ya que no se ha presentado ni una sola propuesta sobre las reivindicaciones del colectivo".
"Nos jugamos la vida todos los días protegiendo nuestros montes y a la población, y ni siquiera se sientan a negociar mejoras esenciales que garanticen la seguridad y la dignidad del operativo de extinción de incendios", han denunciado desde el comité de huelga.
Los trabajadores volverán a concentrarse mañana, entre las 12 y las 14 horas, frente a la consejería de Medio Ambiente, en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza. Además, han reiterado su "total disposición a sentarnos a negociar de forma seria y con interlocutores que cuenten con capacidad real de decisión". "Exigimos respeto, propuestas concretas y el reconocimiento que merece un servicio público fundamental para Aragón", han reclamado.
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