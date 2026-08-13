Brote de gastroenteritis en un campamento de Aragón: más de 40 afectados y 90 personas expuestas

Un total de 41 niños han resultado afectados por un brote de gastroenteritis registrado esta semana en un campamento de Aragón, donde había 90 personas expuestas. El episodio aparece recogido este jueves en el Boletín Epidemiológico Semanal del Gobierno de Aragón.

Según la información publicada, todos los afectados han presentado síntomas leves y ninguno ha tenido que ser hospitalizado. Salud Pública ya ha trasladado los datos relacionados con el brote a la Sección de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental.

La gastroenteritis provoca una inflamación del estómago y los intestinos y puede estar causada por virus, bacterias o parásitos. Las infecciones víricas se encuentran entre sus causas frecuentes. La enfermedad puede transmitirse al consumir agua o alimentos contaminados, por contacto directo con una persona infectada o al tocar superficies contaminadas y llevarse posteriormente las manos a la boca.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la diarrea, las náuseas, los vómitos y el dolor o los calambres abdominales. En algunos casos también puede aparecer fiebre.

La pérdida de líquidos y sales minerales derivada de los vómitos y la diarrea puede provocar deshidratación, uno de los principales riesgos asociados a la enfermedad, especialmente entre niños pequeños, personas mayores y pacientes vulnerables.

Mantener una correcta hidratación constituye una de las medidas fundamentales durante el proceso. El tratamiento depende de la causa y de la gravedad de cada caso, pero se recomienda administrar líquidos en pequeñas cantidades y recurrir, cuando sea necesario, a soluciones de rehidratación oral para recuperar el agua y los electrolitos perdidos.

La prevención se basa principalmente en extremar las medidas de higiene. El lavado adecuado de manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cocinar o comer, la limpieza de superficies que puedan estar contaminadas, el lavado de frutas y verduras y una correcta manipulación de los alimentos ayudan a reducir el riesgo de infección.

También se recomienda evitar preparar comida para otras personas mientras se tienen síntomas y mantener especial precaución con aquellos alimentos o fuentes de agua que puedan estar contaminados.

Nueve afectados por un brote de covid-19 en una residencia de Huesca

El boletín epidemiológico recoge además otro brote registrado durante la última semana en Aragón. En este caso se trata de un episodio de covid-19 en una residencia de mayores de la provincia de Huesca, con nueve personas afectadas.

De los nueve casos, siete corresponden a residentes y dos a trabajadores del centro. Todos han presentado síntomas leves y se han aplicado ya las medidas preventivas destinadas a contener la propagación.

La covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que afecta principalmente al aparato respiratorio. Su transmisión se produce sobre todo por el aire, a través de las partículas que expulsa una persona infectada al respirar, hablar, toser o estornudar.

La fiebre, el dolor de garganta, la tos, la congestión nasal, el cansancio y los dolores de cabeza o musculares figuran entre los síntomas más frecuentes. En determinados casos también puede producirse dificultad para respirar.

La mayoría de los casos leves evoluciona sin necesidad de un tratamiento específico, aunque algunos pacientes pueden requerir medicamentos prescritos por profesionales sanitarios.

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Para reducir el riesgo de contagio se recomienda mantener una buena ventilación, lavarse las manos con frecuencia, utilizar mascarilla en situaciones de riesgo y seguir las recomendaciones de vacunación. Si aparecen dificultad para respirar, confusión o dolor persistente en el pecho, es necesario buscar atención médica.