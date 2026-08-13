Se buscan vecinos con "motosierra, tractor o batefuegos": el valle de Ansó moviliza "por error" buscando voluntarios que "no se necesitan" para el incendio de La Peña

El incendio de Las Peñas de Riglos y las más de 8.000 hectáreas que lleva calcinadas, 2.500 más de las que llevaba este miércoles por la noche, ha disparado aún más las alarmas en los valles que hay más allá de Puente la Reina, municipio estratégico e indispensable para acceder a ellos para el se ha ordenado su confinamiento desde el Cecopi, donde se centraliza la gestión de la emergencia y la extinción. Uno de los primeros en lanzarse a movilizar a los vecinos ha sido Ansó, que este jueves ha hecho un llamamiento a toda la población a través de un bando que pide colaboración de voluntarios que puedan reforzar el dispositivo actual y poniendo el móvil de la alcaldesa como teléfono de contacto al que dirigirse.

"Todo aquel vecino de Ansó que quiera colaborar en la extinción del incendio forestal de Las peñas de Riglos y que disponga de motosierra, tractor y/o batefuegos" puede llamar al siguiente número". Con este mensaje se dirigían a los residentes del municipio que estén dispuestos a acudir como refuerzo de un dispositivo que ya ha superado los 500 efectivos en la zona del fuego.

El único problema es que "ha sido un error" enviar este comunicado porque se podría decir que la situación se les ha ido de las manos. "Era una comunicación para los vecinos del pueblo porque nos habían sugerido en la zona formar cuadrillas de voluntarios por lo que pudiera pasar y se ha enviado a muchos rincones de Aragón y de Navarra desde nos han empezado a llamar muchas personas ofreciéndose", ha explicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la alcaldesa, Blanca Alfonso, quien ha destacado que desde los servicios de emergencia les han alertado de que estaban solicitando "una ayuda que no se necesita".

Ni un bulo ni nada que se le parezca, como se ha indicado por algunas redes sociales, simplemente ha sido un error con la mejor intención de colaborar ante el avance de las llamas en su territorio. "Nos han llamado de la comarca vecina de Navarra, de muchos municipios de La Jacetania y hasta de La Litera. Por un lado es gratificante la respuesta recibida a este llamamiento, hay mucha gente dispuesta a ayudar, pero es una ayuda que ahora mismo no se necesita y no hay que convocar a más voluntarios para ayudar a la extinción", ha remarcado la alcaldesa.

El avance de las llamas durante la pasada noche les preocupa mucho y en vista de cómo se acerca a la vía de entrada a los valles de Ansó y Hecho. También lo hace el hecho de que se acerque a la autovía A-21, que conecta con las inmediaciones de Jaca y que ahora mismo, tras el corte de la A-132 desde Ayerbe a Puente la Reina, es la única puerta de acceso a las decenas de municipios que se ubican en estos valles. Pôr eso la preocupación va en aumento, además de convivir estos días con una humareda que va y viene en función de la fuerza y la dirección del viento, y que va a más conforme aumentan las hectáreas calcinadas.

La Jacetania pide "tranquilidad, acompañamiento y apoyo"

Es por esto que la comarca de La Jacetania también ha enviado un comunicado oficial a todos ellos pidiendo "tranquilidad, acompañamiento y apoyo". "Tras el Cecopi llevado a cabo esta mañana, se confirma que el incendio de Peñas de Riglos ha llegado ya a las 8.000 hectáreas afectadas. Pese a ello, existe un gran dispositivo desplegado de efectivos que trabajan sin descanso en nuestro territorio. Medios humanos, terrestres y aéreos trabajan codo con codo para hacer frente a las llamas", exponen en el comunicado distribuido por los canales habituales a ambos valles.

"Hoy, el número de medios aéreos llegará a los 30, provenientes de diferentes puntos del país. Nuestra tierra se encuentra en las mejores manos posibles. Tal y como se ha informado, ningún núcleo poblacional corre peligro, y se trabaja sin descanso para que continúe siendo así", añaden en el escrito difundido a municipios como el de Hecho, donde todavía no ha habido un bando similar al de Ansó.

"Desde la Comarca de la Jacetania, agradecemos a tod@s su enorme trabajo e implicación todas las horas del día. También queremos destacar el trabajo de vecinos y agricultores para todas las labores necesarias", concluye el comunicado emitido este jueves desde la institución comarcal con el ánimo de apaciguar los nervios en la zona que sigue alejada de las llamas. No en vano, hay voluntarios de pueblos como Javierregay que llevan días trabajando con los servicios de extinción en primera línea para evitar que avance el fuego.