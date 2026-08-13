CHA tacha de "extremadamente grave" el uso de los canales oficiales del Gobierno de Aragón para criminalizar menores

CHA ha definido este jueves como "extremadamente grave" que los canales oficiales del Gobierno de Aragón se utilicen para señalar y criminalizar a menores migrantes que están bajo la tutela de la propia administración autonómica.

La portavoz de CHA en la Comisión de Desregulación,Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, Mary Carmen Bozal, ha considerado que las declaraciones del vicepresidente del Gobierno aragonés y consejero del área, Alejandro Nolasco no pueden separarse de las decisiones que está tomando desde el departamento.

"Su responsabilidad es proteger a estos menores, garantizar recursos adecuados y profesionales cualificados. Sin embargo, debilita el sistema y después utiliza cualquier conflicto para presentarlos como una amenaza", ha denunciado Bozal, según recoge CHA en una nota de prensa.

La formación aragonesista ha recordado que los profesionales del sector llevan tiempo alertando de la falta de recursos específicos, de la precariedad de las plantillas y de los problemas que provoca atender en los mismos dispositivos situaciones que requieren intervenciones diferentes.

Según la portavoz de CHA, "si faltan recursos, se mezclan perfiles con necesidades distintas y se rebajan los requisitos profesionales, no se pueden utilizar después los conflictos para criminalizar a todos los menores migrantes".

A lo que ha añadido: "Eso no es política de infancia: es utilizar la infancia para fabricar un enemigo".Bozal ha afirmado también a Nolasco "parece preocuparle más alimentar un relato racista que resolver los problemas del sistema" y ha advertido que ese tipo de discurso "no es un hecho aislado".

Al respecto, ha recordado las declaraciones del diputado de Vox José María Figaredo hablando de "cazar" y "pescar" personas migrantes."Cuando uno habla de 'cazar' migrantes y otro utiliza los canales de un Gobierno para criminalizar a menores tutelados, hablamos del mismo partido y de la misma utilización del miedo y el racismo para obtener rédito político", ha recalcado.

La portavoz de CHA ha responsabilizado también al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ya que "Nolasco no es un comentarista externo", sino "su vicepresidente y dirige el departamento responsable de estos menores", por lo que "Azcón no puede seguir mirando hacia otro lado".

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Igualmente, ha criticado que la Comunidad no participe en la reunión sectorial sobre menores de este 13 de agosto: "Si Aragón deja la silla vacía, otros decidirán sin Aragón".