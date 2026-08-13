Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida

Colapso en una de las puertas de entrada principales al Pirineo aragonés. La autovía A-23 está registrando importantes retenciones en su paso por el alto de Monrepós en plena operación salida del 15 de agosto. Cientos de conductores se han topado en la mañana de este jueves con un atasco de más de diez kilómetros que comienza en Hostal de Ipiés hasta Lanave, en la carretera N-330, y que afecta también al último tramo de la autovía que entronca con este tramo en dirección a Sabiñánigo. Además se produce con la alerta por el incendio que se está produciendo en Las Peñas de Riglos, que ya ha calcinado más de 8.000 hectáreas, y se dirige hacia Puente la Reina, pero este colapson en el eje de Monrepós no está motivado por el fuego.

Según han explicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN las fuentes oficiales de la Dirección General de Tráfico, las retenciones no están provocadas porque se haya producido ningún accidente sino por los problemas habituales en estas fechas en un enclave en el que, además, se agravan con las obras y los desvíos provisionales que hay en el entorno de Sabiñánigo. Son habituales los atascos cada domingo en ese mismo punto en el que también se recibe el tráfico que va buscando destinos como Jaca o Canfranc, o de otros valles, como hacia Biescas y Sallent.

Atasco en la autovía a la altura del desvío de La Guarguera, esta mañana. / Servicio especial

En este caso, tampoco está teniendo nada que ver el incendio, ni el constante humo que estos días está llenando el cielo de todos los municipios de Jacetania y el Alto Gállego por el viento que lo empuja en esa dirección. No hay afecciones en la calzada por eso. Aunque resulta evidente que el cierre de la A-132 no ayuda a aliviar la situación en la A-23 y la N-330. Al revés, lo está complicando aún más en un embudo como el de Sabiñánigo donde los atascos se producen con asiduidad en fechas clave con muchos desplazamientos hacia o desde el Pirineo aragonés.

Y es que a los problemas habituales de esta autovía se suma que los vehículos que habitualmente usan la otra, que discurre por Ayerbe, Murillo de Gállego hacia el embalse de La Peña y desde allí hacia Puente la Reina y los valles de Hecho y Ansó, ahora no pueden utilizarla y solo les queda el paso por Monrepós como única alternativa para llegar a esos destinos. Buscando el tramo de la autovía A-21 que conecta Jaca con Puente La Reina, antes de que el avance del incendio impida circular por ella y deje esos valles prácticamente aislados.

El atasco comienza en Hostal de Ipiés y llega hasta la A-23 con numerosos vehículos atrapados. / Servicio especial

La AP-2 también registra problemas

De momento sigue abierta y, ante la duda de que se pueda cerrar en las próximas horas, algunos conductores han adelantado su operación salida. Pero ese incremento de la circulación también se está registrando en otras carreteras. Parece que este año muchos no esperarán al viernes, 14 de agosto, para realizar sus desplazamientos y ya empiezan a notarse los viajes.

Noticias relacionadas

Por ejemplo en la AP-2 en dirección a la costa, hacia Barcelona y Tarragona, sobre todo en una Costa Dorada que es lugar habitual de vacaciones de muchos aragoneses y donde muchas familias tienen segunda residencia, en Salou o Cambrils. Pero también en dirección a Castellón por la N-232, un destino en auge para los aragoneses en los últimos años.