Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La PeñaNuevo centro comercialReal ZaragozaSupermercado DíaEclipseKarl Lagerfeld
instagramlinkedin

En Directo

Directo | El incendio de La Peña sigue fuera de control tras calcinar cerca de 6.000 hectáreas y forzar nuevos desalojos

Los municipios de Santa Cilia de Jaca y Binacua permanecen confinados por el humo mientras más de 700 personas siguen desalojados

Vídeo | Así se veía el incendio de la Peña desde Bailo a última hora de la tarde de este miércoles

Vídeo | Así se veía el incendio de la Peña desde Bailo a última hora de la tarde de este miércoles

Servicio especial

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlota Gomar

Sergio H. Valgañón

Zaragoza / Las Peñas de Riglos

El incendio forestal que desde este lunes mantiene en vilo a Aragón ha arrasado más de 5.700 hectáreas en tres días y ha obligado a desalojar a nueve municipios y más de 700 personas. Con Las Peñas de Riglos como punto de origen, el fuego se ha propagado con virulencia hacia una de las zonas naturales más bonitas de la provincia oscensa, San Juan de la Peña.

A última hora de este miércoles el Gobierno de Aragón dio la orden de confinar Santa Cilia de Jaca y Binacua, además del camping Pirineos, por la cercanía del humo. Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués son los nueve municipios desalojados, a los que se podrían sumar durante la jornada de hoy Osia y Bernúes.

Noticias relacionadas y más

Mapa interactivo del incendio de La Peña

El incendio continúa sin control y  preocupa el entorno natural de San Juan de la Peña. El operativo de extinción no ha hecho más que crecer desde el lunes al mediodía, cuando se dio la voz de alarma sobre un fuego que, según las primeras pesquisas, se habría originado en el entorno de las obras de la carretera A-132. Los efectivos han ido creciendo desde entonces hasta superar los 500 trabajadores que de forma incansable llevan desde el lunes tratando de perimetrar un fuego que se ha saltado los cortafuegos, dificultando las labores de extinción.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza estrenará un nuevo centro comercial tras el verano: estas son las marcas confirmadas hasta ahora
  2. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  3. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  4. El refugio de Isabel Díaz-Ayuso en Aragón: un pueblo muy jamonero perfecto para ver el eclipse
  5. En directo | Un espectacular incendio junto al embalse de La Peña obliga a desalojar cuatro pueblos y ya ha quemado más de 2.500 hectáreas
  6. Abre una nueva panadería de una conocida cadena en el centro de Zaragoza
  7. Desde los Mallos de Riglos hasta Ansó, Hecho, el Monasterio de San Juan de la Peña o la Peña Oroel de Jaca y Canfranc: alerta máxima en todo el valle por el impresionante incendio de La Peña
  8. La Aemet lo confirma con un nuevo pronóstico para el día del eclipse: las nubes pueden entorpecer la visibilidad en estas zonas de Aragón

Directo | El incendio de La Peña sigue fuera de control tras calcinar cerca de 6.000 hectáreas y forzar nuevos desalojos

De restaurante fusión a banca cooperativa: un icónico chaflán de Zaragoza ya tiene nuevo inquilino

De restaurante fusión a banca cooperativa: un icónico chaflán de Zaragoza ya tiene nuevo inquilino

Stellantis y CATL ensamblarán módulos de baterías en 2027 pero no producirán celdas hasta un año después

Stellantis y CATL ensamblarán módulos de baterías en 2027 pero no producirán celdas hasta un año después

Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre

Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre

Fernando, un operario contra el fuego de Riglos: "Traigo 25.000 litros de agua desde Sabiñánigo y he pinchado justo antes de llegar al incendio"

Fernando, un operario contra el fuego de Riglos: "Traigo 25.000 litros de agua desde Sabiñánigo y he pinchado justo antes de llegar al incendio"

Adiós Plaza Imperial, hola Plaza Park: el derribo del viejo centro comercial de Zaragoza avanza para reabrir en 2027

Tradición, música y buen ambiente para celebrar San Roque

Vicente Royo: "El objetivo es facilitar el desarrollo siempre que genere oportunidades"

Tracking Pixel Contents