Directo | El incendio de La Peña sigue fuera de control tras calcinar cerca de 6.000 hectáreas y forzar nuevos desalojos

El incendio forestal que desde este lunes mantiene en vilo a Aragón ha arrasado más de 5.700 hectáreas en tres días y ha obligado a desalojar a nueve municipios y más de 700 personas. Con Las Peñas de Riglos como punto de origen, el fuego se ha propagado con virulencia hacia una de las zonas naturales más bonitas de la provincia oscensa, San Juan de la Peña.

A última hora de este miércoles el Gobierno de Aragón dio la orden de confinar Santa Cilia de Jaca y Binacua, además del camping Pirineos, por la cercanía del humo. Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués son los nueve municipios desalojados, a los que se podrían sumar durante la jornada de hoy Osia y Bernúes.

Mapa interactivo del incendio de La Peña

El incendio continúa sin control y preocupa el entorno natural de San Juan de la Peña. El operativo de extinción no ha hecho más que crecer desde el lunes al mediodía, cuando se dio la voz de alarma sobre un fuego que, según las primeras pesquisas, se habría originado en el entorno de las obras de la carretera A-132. Los efectivos han ido creciendo desde entonces hasta superar los 500 trabajadores que de forma incansable llevan desde el lunes tratando de perimetrar un fuego que se ha saltado los cortafuegos, dificultando las labores de extinción.

Amplio operativo de extinción Según informan desde el Infoar está previsto que continúe con las labores de extinción el siguiente operativo: Medios del Operativo INFOAR (Gobierno de Aragón): las helitransportadas y helicópteros de Bailo, Calamocha, Peñalba, Ejea y Teruel. También un helicóptero de Coordinación H0, 17 brigadas terrestres, 9 autobombas y 4 bulldozer. Estarán coordinados por el Puesto de Mando Avanzado Ligero y el del 112. Medios del MITECO: tres BRIF, 6 helicópteros medios, 3 aviones anfibio FOCA, un avión de coordinación (ACO), un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte, dos helicópteros bombarderos ligeros y 3 aviones anfibios ligeros. El Ministerio de Defensa mantiene las dos secciones de la Unidad Militar de Emergencia También habrá medios de la Generalitat de Cataluña, de la Junta de Castilla y León, Navarra, además de las diputaciones y ayuntamientos de Huesca, Zaragoza.

UME El operativo del Infoar y de la UME trabajan a destajo para controlar el perímetro del incendio. No hay tiempo para observar el eclipse en la batalla contra el fuego que cerca el entorno de Las Peñas de Riglos. El operativo del Infoar y de la UME trabajan a destajo para controlar el perímetro del incendio.

David López NUEVOS DESALOJOS El humo obliga a confinar Santa Cilia de Jaca y Binacua, y a cortar la N-240 entre Puente la Reina y Jaca El incendio de Peñas de Riglos sigue descontrolado y suma dos municipios más afectados. El centro de emergencias ha enviado un Es-Alert "dando la orden de confinamiento de los municipios de Santa Cilia de Jaca y Binacua por la presencia de humo", ha informado el Gobierno de Aragón. "Además se ha cortado la carretera N-240 del PK 297 al 303 entre Santa Cilia y Puente la Reina, dejando solo abierta la autovía A-21 desde Puente La Reina hasta las inmediaciones de Jaca como única vía de comunicación por carretera.

El incendio de La Peña desde Arbués

Un esfuerzo "extraordinario" en un día histórico El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha participado esta tarde en el CECOP celebrado con motivo del eclipse. En su intervención ha destacado que Aragón es la única comunidad autónoma dentro de la zona de observación del eclipse total de sol que, a la vez, está haciendo frente a un incendio activo de tal magnitud como está siendo el de Peñas de Riglos: «Es un esfuerzo extraordinario el que se está haciendo en estos momentos para garantizar la seguridad de todos los aragoneses y de quienes nos visitan».

Así ha sido el desalojo de los vecinos de Botaya por el incendio de La Peña. / Rubén Ruiz Botaya, horas antes de su evacuación por el incendio de Riglos EL PERIÓDICO DE ARAGÓN vive con los vecinos Botaya su desalojo. Así ha informado la Guardia Civil y así han reaccionado sus vecinos: "Nos han dicho que estemos preparados para estar fuera varios días". Pincha aquí para leer el reportaje.

Operativo especial liderado por la UME Según informan desde el Infoar para mañana está pevisto que continúa con las labores de extinción el siguiente operativo: Medios del Operativo INFOAR (Gobierno de Aragón): las helitransportadas y helicópteros de Bailo, Calamocha, Peñalba, Ejea y Teruel. También un helicóptero de Coordinación H0, 17 brigadas terrestres, 9 autobombas y 4 bulldozer. Estará coordinados por el Puesto de Mando Avanzado Ligero y el del 112. Medios del MITECO: tres BRIF, 6 helicópteros medios, 3 aviones anfibio FOCA, un avión de coordinación (ACO), un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte, dos helicópteros bombarderos ligeros y 3 aviones anfibios ligeros. El Ministerio de Defensa mantiene las dos secciones de la Unidad Militar de Emergencia También habrá medios de la Generalitat de Cataluña, de la Junta de Castilla y León, Navarra, además de las diputaciones y ayuntamientos de Huesca, Zaragoza.

Bomberos del Ayuntamiento de Botaya, en el núcleo de Centenero. / Rubén Ruiz Los medios aéreos se retirarán del incendio de Las Peñas de Riglos al anochecer: este es el operativo que lucha contra el fuego Como cada día, al caer la noche en el incendio declarado este lunes en Las Peñas de Riglos, los medios aéreos que luchan contra el fuego deberán retirarse. Pero el operativo terrestre seguirá sobre el terreno en una noche más larga de lo habitual por el eclipse solar, que adelanta el ocaso unas dos horas. Según han informado desde Infoar, la próxima noche formarán parte del operativo de extinción 16 brigadas terrestres, 26 agentes para la protección de la naturaleza (APN), nueve autobombas, cuatro bulldozers, además del Puesto de Mando Avanzado Ligero y sus técnicos, el director Técnico de Extinción y el personal de apoyo al Director de Extinción (GADEX), por parte de Infoar. Además, se mantiene el Puesto de Mando Avanzado del 112 y, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España seguirá sobre el terreno la BRIF de Daroca. Por parte del Ministerio de Defensa, estarán en el incendio dos secciones de la (Unidad Militar de Emergencias), además de los bomberos del Ayuntamiento de Huesca, de la Diputación de Huesca y los bomberos de la Diputación de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza.

Nueve municipios desalojados, dos en prealerta y 5.000 hectáreas calcinadas El incendio de Las Peñas de Riglos ha obligado ya a evacuar nueve municipios por prevención ante el avance de las llamas y el humo. Esta misma tarde, el Gobierno de Aragón ordenaba la evacuación del noveno municipio, Botaya, que este martes estaba a salvo de las llamas y hoy ha tenido que ser desalojado a través de una orden enviada por ES-Alert a todos los vecinos. El último balance del operativo antiincendios publicado por Infoar confirma que son más de 5.000 hectáreas las calcinadas en este fuego (la cifra de hectáreas afectadas no ha subido en todo el día), y deja nueve pueblos desalojados: Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués. Continúan cortadas dos carreteras, las más próximas al incendio. En concreto, la autonómica A-132, en cuyas obras se sospecha que se originó el fuego, entre Murillo de Gállego y Bailo, además de la A-1205 entre Triste y Santa María de la Peña. Por la noche, como es habitual, se retirarán los medios aéreos desplegados por el día.