El eclipse total desde Aragón, presente en la prensa internacional: Teruel en la portada del 'The Wall Street Journal'

España se convirtió en uno de los grandes escenarios del eclipse total de Sol, uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años. El fenómeno pudo contemplarse en su totalidad desde Aragón y otras zonas del país, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de un momento excepcional. La singularidad del eclipse también puso el foco de la prensa internacional sobre España y, especialmente, sobre algunos de los lugares de Aragón desde los que se pudo observar y fotografiar con mayor espectacularidad.

Durante el eclipse, la Luna se situó completamente frente al Sol y proyectó su sombra sobre la Tierra, dejando durante unos minutos el cielo en penumbra en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad. Aragón fue uno de los territorios privilegiados para contemplar el fenómeno y algunos de sus enclaves se convirtieron también en puntos de referencia para fotógrafos y medios de comunicación. Entre ellos destacó el observatorio de Arcos de las Salinas, en la sierra de Javalambre, en Teruel.

El eclipse ha protagonizado numerosas portadas de la prensa internacional. El momento en el que la Luna ocultaba por completo el Sol dejó imágenes espectaculares que rápidamente dieron la vuelta al mundo. Una de las fotografías más destacadas fue tomada desde el observatorio de Javalambre.

El Observatorio de Javalambre, epicentro de Aragón para presenciar el eclipse / Miguel Ángel Gracia

Portada de The Wall Street Journal

Tal ha sido la importancia de esta ubicación que la imagen tomada desde allí aparece en la portada de The Wall Street Journal. En otros periódicos, aunque la fotografía no haya llegado a la portada (pues daban más importancia a las fotos locales), sí que ha tenido protagonismo en las páginas interiores. Es el caso del The Guardian, cuya noticia del día y la que abre el diario está dedicada al eclipse e incluye la imagen a doble página tomada en Teruel. También ha sido parecido en el periódico The Times, donde se le ha dado importancia a esta ubicación.

Portada del The Wall Street Journal con la imagen del eclipse desde el observatorio de Javalambre / The Wall Street Jorunal

Otros medios mencionan este punto de observación de forma más anecdótica. En el Corriere della Sera en la noticia sobre el evento astronómico reservan un pequeño destacado con la imagen de Brian May (guitarrista de Queen) en el observatorio de Javalambre. Eso sí, no mencionan la ubicación, solo que el músico y astrofísico vio el eclipse desde España.

Mención a Zaragoza

En el The Wall Street Journal, por su parte, además de la portada, en su pieza informativa del eclipse recorren diferentes puntos de España. Uno de ellos es Zaragoza. Ciudad donde cuenta la experiencia de una jubilada de 86 años que fue desde la localidad costera de Laredo a la capital de nuestra comunidad autónoma para verlo.

Así se ha vivido el eclipse total de sol desde el puente de Piedra de Zaragoza. / Josema Molina

En general, en toda la prensa internacional, España es uno de los puntos importantes desde donde se ha cubierto el eclipse. En sus noticias, muchos de estos medios hablan de la cantidad de turistas que han visitado el país y la importancia que ha tenido para pequeños pueblos de diferentes regiones.

La paradoja del eclipse

Sin embargo, si nos ponemos quisquillosos, la repercusión internacional del eclipse también deja una curiosa paradoja para Aragón. Aunque el observatorio de Javalambre aparece en algunas de las imágenes más destacadas de la cobertura internacional, no siempre se identifica claramente que el enclave se encuentra en Teruel y, por tanto, en Aragón. En algunos casos, los medios se limitan a situarlo cerca de Valencia, una referencia geográfica más conocida internacionalmente, pero que deja en segundo plano la ubicación real del observatorio.

De esta forma, Teruel ha conseguido aparecer en algunas de las imágenes más relevantes del eclipse total de Sol a nivel internacional. La fotografía tomada desde Javalambre ha recorrido algunos de los periódicos más importantes del mundo y ha situado durante unas horas a este enclave de la provincia de Teruel en el foco de la información astronómica internacional.