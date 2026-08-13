Un éxito también para la ciencia: "El eclipse es un antes y un después para el observatorio de Javalambre"

Una jornada intensa, con dudas por unas pocas nubes. Pero finalmente un éxito que se recordará durante años. Así lo explica tras el eclipse el director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), Javier Cenarro, institución de la que depende el observatorio de Javalambre, ha reconocido que "la valoración global es de un éxito absoluto" tras meses de preparación. "Todo salió perfecto, la climatología acompañó y el trabajo de muchas personas se desarrolló sin ningún tipo de incidente", ha indicado.

Lo cierto es que la tarde del miércoles se vivió de forma especial a 2.000 metros de altura. El responsable del Cefca señala que todos los asistentes "pudieron disfrutar de un eclipse solar total impresionante, único, en un lugar privilegiado como era el pico del Buitre", por lo que el balance resultante ha sido positivo tanto a nivel organizativo como profesional.

La directora general de Ciencia, Pilar Gayán y el director del Cefca, Javier Cenarro, este jueves en Teruel. / Cefca

Cenarro centra el éxito de la jornada especialmente en la parte científica. Los investigadores italianos que acudieron a probar su prototipo para el instrumento CIS, una "posible misión espacial futura para medir la corona solar", consiguieron que este funcionara "perfectamente". Según indica, "han tomado una gran cantidad de datos" y, aunque "todavía tienen que analizarlos en detalle", la satisfacción al final de la jornada era "absoluta". A esto suma que la Agencia Espacial Europea (ESA) "pudo retransmitir con todo lujo de detalles" mediante un programa en directo de más de dos horas donde "todo funcionó correctamente".

El resumen de la jornada es que se ha marcado "un antes y un después" para el observatorio. "En todo momento hemos considerado una responsabilidad compartida el proyectar al mundo tanto la majestuosidad de este eclipse solar total como la importancia del observatorio", señala el investigador que en esta jornada de balance ha estado acompañado por la directora general de Ciencia del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán. "Estar en la mira de los medios internacionales es un hito clave que, con el tiempo, nos permitirá valorar el verdadero impacto de este evento en nuestra proyección científica", ha señalado.