La fiesta estalla en Calatayud con el inicio de las fiestas de San Roque: confeti, charangas y espíritu peñista

Calatayud ya vive San Roque a flor de piel. Miles de peñistas, tantos como 5.997, han abarrotado la plaza para dar la bienvenida oficial a los festejos populares que transforman la ciudad bilbilitana por unos días y la convierten en un río de gente y diversión. La fiesta casi comenzó con la vista puesta en el eclipse, pero este jueves a las 19.30 horas han sido los peñistas quienes han inundado de emoción y de color los momentos más entrañables de estos festejos populares. Las celebraciones, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI y que adquirieron un gran impulso en los años sesenta del pasado siglo, se prolongarán hasta el domingo con un intenso programa festivo.

Momento del pregón desde el balcón del Ayuntamiento de Calatayud. / Ayuntamiento de Calatayud

Los miembros de la peña el Desbarajuste, la peña Euqor, La Unión, la Garnacha, la Bota, la Rouna, la Solera, La Nogara, el Cachirulo y Los que faltaban han sido imprescindibles un año más para empezar unas fiestas en honor a San Roque en las que la ciudad multiplica su población habitual. La música de las charangas ha vuelto a hacer acto de presencia y el desfile hasta la plaza ha sido de lo más destacado de este primer día de fiestas en Calatayud. El encargado de lanzar el chupinazo ha sido Pedro Pérez Yagüe, conocido como "Desper", fundador de la peña El Cachirulo y elegido este año peñista del año por las diez peñas en reconocimiento a toda una vida vinculada a estas celebraciones.

Tradición y ambiente festivo

Desde el balcón del Ayuntamiento, acompañado por representantes municipales, de Interpeñas y de la Cofradía de San Roque, el homenajeado ha presidido el arranque oficial de unas fiestas en las que no han faltado el confeti, los cánticos y el sonido de las charangas. Entre las autoridades presentes también han estado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Festejos de la capital turolense, Eduardo Suárez, en un gesto que volvió a escenificar el estrecho vínculo festivo entre ambas ciudades.

Además del ambiente en las calles, San Roque mantiene su esencia más tradicional con actos organizados por la Cofradía y un programa que supera el centenar de actuaciones musicales repartidas entre las peñas hasta el domingo.

Refuerzo policial

Para garantizar la seguridad, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo especial en Calatayud con motivo de las Fiestas de San Roque, dirigido a prevenir la comisión de delitos durante unas jornadas en las que se producirá un importante incremento de población y numerosas concentraciones de personas en la ciudad.

El operativo se desarrollará durante los diferentes actos festivos, con refuerzos de la presencia policial especialmente en aquellos horarios y lugares donde se espera una mayor afluencia de público, como ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

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Las fiestas, declaradas de Interés Turístico Regional desde 1994, aspiran además a obtener el reconocimiento de Interés Turístico Nacional. El Ayuntamiento, Interpeñas, la Cofradía y las peñas remitieron este año la documentación al Ministerio con el objetivo de lograr una distinción que serviría para reconocer una celebración que también deja un importante impacto económico, con la ocupación hotelera completa y una población que prácticamente se duplica durante estos días.