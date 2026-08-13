El incendio de La Peña deja sin vuelos ni actividad el aeródromo de Santa Cilia

Una decena de personas comparten cafés y aperitivos cerca del mediodía en el aeródromo de Santa Cilia. Uno abandona el bar y mira el humo del bosque con unos prismáticos. Otros intentan averiguar hacia dónde irá el fuego y cómo se expandirá el humo en las próximas horas. Un niño juega en la piscina, despreocupado. Y Adolfo, responsable de mantenimiento, y Luis, gerente de la infraestructura, hacen memoria de cuánta gente está afectada. El aeródromo no tiene ni un avión en sus pistas, casi una veintena de ellos descansan en los hangares, porque la pista está inutilizada por el humo: "No hay nada de visibilidad".

Luis señala que "un campamento de chavales que ha venido a pasar el verano no está pudiendo hacer sus actividades". Calcula que son "unos ocho o diez" y que sus clases de vuelo se han sustituido por "una estancia en una casa rural en un pueblo cercano", de esos pocos que todavía no han visto alterada su vida por el fuego de La Peña de Riglos que ha transformado el día a día del territorio desde hace cuatro días. También afecta a los turistas: "Hay gente que se reserva quince días, viene con sus propios aviones y pasa aquí ese tiempo de descanso volando".

Luis mira a la piscina, donde dos hombres están terminando de recoger sus pertenencias. "Son dos austriacos que han venido a volar, pero que se van porque no han podido por el fuego", remacha Adolfo, el responsable de mantenimiento. "Es gente que recorre miles de kilómetros y se ha encontrado con esto", resume el encargado, que destaca que el humo es el principal problema: "Va cambiando el aire y no hay visibilidad para hacer nada". Mientras termina de explicar, los dos turistas cogen el coche y se acercan, a lo lejos, a la nave que guarda su aeroplano. "En esos contenedores se desmontan los aeroplanos y se pueden transportar", explica Adolfo, aunque "la emergencia" está descartada en este mediodía de jueves.

Luis, gerente del aeródromo de Santa Cilia, este jueves en las oficinas de la infraestructura. / Rubén Ruiz

"Los aviones sí que podrían despegar en caso de emergencia, pero con los planeadores no se puede", resume Luis. Sí que podrían aterrizar "cuando quisieran y fuera necesario" cualquiera de las aeronaves que están participando en la extinción del incendio. Según ha informado al inicio de la mañana el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, este jueves trabajarán una treintena, entre aviones y helicópteros, en la lucha contra el fuego.

Ambos insisten en que "la visibilidad" es el principal problema, con el humo moviéndose al son del viento. Como en otros municipios, Luis y Adolfo coinciden que "por la mañana el cielo amanece despejado, pero en cuanto pasan las horas cae todo el humo y no se ve nada". "Cuesta hasta hablar", carraspea el gerente del aeródromo de Santa Cilia, porque el humo y la ceniza ya forman una imagen habitual del paisaje.

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Se despiden mirando la pista vacía. No hay más movimiento que los dos austriacos, "los últimos turistas que quedan", acercándose definitivamente al hangar para recoger su avión y emprender la marcha. "Ya se han ido todos los demás", remata Luis. Termina Adolfo: "Mucho más no se puede hacer. Solo esperamos que puedan parar el fuego y la cosa no vaya a peor". Un deseo compartido en todo el territorio.