El impacto del eclipse en Aragón: más de 13 millones de euros en Zaragoza y miles de turistas en toda la comunidad

Con la comunidad todavía asombrada por la inusual estampa que dejó ayer el eclipse, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón ha hecho hoy balance de una jornada para el recuerdo que atrajo a miles de turistas y visitantes llegados de otros países del mundo hasta los puntos oficiales y que ha dejado un impacto económico de 13,6 millones de euros en la capital aragonesa.

En primer lugar, Zaragoza fue una de las mejores ciudades del mundo para observar este fenómeno astronómico único, que no se veía en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, y que ha hecho que la imagen de Zaragoza, especialmente la del eclipse junto a la Basílica del Pilar, haya sido recogida por la NASA y medios nacionales e internacionales.

Durante estos días, las oficinas de Turismo han registrado también un incremento importante del número de consultas, en un continuo trasiego de personas. De hecho, desde el pasado 7 hasta el 12 de agosto, se han multiplicado por ocho las entradas alcanzando las 30.798 personas atendidas frente a las 3.185 registradas el año pasado en el mismo periodo.Además, destaca el incremento de los turistas internacionales, ya que se han cuadruplicado las consultas realizadas en las mismas fechas el año anterior.

Pero lo más importante, según ha indicado el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, es que la jornada se desarrolló con absoluta normalidad y sin incidencias relevantes. "El civismo demostrado durante toda la jornada fue extraordinario. Las personas siguieron las recomendaciones, respetaron los aforos y las indicaciones de los servicios municipales y disfrutaron del eclipse de una manera responsable".

Miles de personas disfrutaron de este fenómeno en la capital aragonesa. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Lugares de afluencia en Zaragoza

La expectación por vivir un acontecimiento único se respiraba en el ambiente de la ciudad desde primera hora de la mañana. Fue ya por la tarde cuando miles de visitantes y turistas salieron a la calle buscando el mejor lugar para contemplar el eclipse y cuando se produjo una imagen única. Muchos de ellos decidieron acudir a espacios amplios con gran visibilidad como el recinto de Valdespartera, donde se congregaron 4.000 personas y 678 vehículos, y donde se habilitó un parking de caravanas (acudieron 66), los montes de Juslibol, el parking sur de la Expo o el cerro de Santa Bárbara, uno de los puntos más vigilados por el dispositivo, y en el que se concentraron 500 personas, muchas de ellas familias. Los puentes ubicados sobre el río fueron otro de los puntos más atractivos para ver el eclipse y al que asistieron muchos turistas internacionales.

Para garantizar la seguridad, el ayuntamiento limitó un aforo para cada uno en función del espacio, si bien la afluencia fue moderada, ya que los días previos se había recomendado evitarlos.

Un momento del eclipse visto desde el punto oficial de Javalambre. / DGA

Puntos oficiales del Gobierno de Aragón

Por otro lado, los cuatro puntos oficiales habilitados por el Gobierno de Aragón en distintas zonas de la comunidad registraron más de 16.500 personas y alrededor de 5.200 vehículos durante la jornada. Javalambre reunió 4.409 personas; Épila, cerca de 5.000; Calamocha, más de 3.800; y MotorLand Aragón, más de 3.400 asistentes. Además, los recintos recibieron visitantes procedentes de 53 países distintos, con Francia, Estados Unidos y Polonia entre las nacionalidades más representadas.

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha destacado que el balance es “muy positivo” tanto por el comportamiento de la ciudadanía como por el resultado del trabajo desarrollado durante los meses previos.

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La jornada se desarrolló con normalidad y sin incidencias relevantes. Los distintos servicios de emergencia, seguridad y atención a la ciudadanía funcionaron conforme a lo previsto y permitieron gestionar una elevada afluencia de visitantes con plenas garantías. Por otro lado, estos recintos contaron también con zonas de sombra, restauración, agua, aseos, actividades divulgativas y aparcamientos para garantixar la atención a los visitantes.