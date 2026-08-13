Mercadona abrirá casi todos sus supermercados en Aragón el próximo festivo del 15 de agosto: este es el único que cierra

Mercadona es uno de los supermercados con más prestigio y popularidad en toda España. Desde su fundación en 1977 en la Comunidad Valenciana como una empresa del sector cárnico, ha ido creciendo con el paso de los años hasta ser la cadena de referencia en este ámbito comercial. Aunque tiene una peculiaridad: sus súpers son los únicos de las grandes marcas que cierran domingos y días festivos del calendario. Sin embargo, este agosto de 2026 va a contemplar una pequeña excepción respecto a dicha cuestión.

En Aragón, casi todas las tiendas de propiedad de la familia Roig permanecerán abiertas el próximo sábado 15 de agosto, festivo en todo el territorio nacional correspondiente al día de la Asunción de la Virgen. Eso sí, no lo haría durante toda la jornada, sino con un horario parcial de mañanas, de las 9.00 a las 15.00 horas, y no como se hace hasta las 21.30 o 22.00 horas en circunstancias normales.

Una tienda de Mercadona en la ciudad de Zaragoza / Rubén Ruiz

El único establecimiento de Mercadona que permanecerá cerrado este próximo sábado en Aragón es el que se encuentra en el centro comercial de Aragonia, en el distrito zaragozano de Romareda. La única disparidad que se puede encontrar dentro de esta apertura excepcional en el día de la Asunción, pero que con el resto de alternativas, los más fieles a esta cadena de supermercados no se quedarán sin su compra esa mañana del fin de semana.

El único Mercadona que permanecerá cerrado este 15 de agosto será el ubicado en en centro comercial Aragonia

A excepción del Casco Antiguo, el resto de tiendas de esta franquicia esparcidas por la capital aragonesa dan opciones a todos los ciudadanos. Actur, Arrabal, Centro, San José, Delicias, la última incorporación en Santa Isabel... más de una veintena de supermercados al alcance de todos los zaragozanos muestran la expansión que ha tenido la marca no solo en Aragón, sino en España.

Segunda excepción en este 2026

Lo cierto es que esta apertura es otra excepción que se ha dado a lo largo de este mismo año. El pasado mes de abril, Mercadona agendó esa apertura parcial en horario de mañanas durante el Jueves Santo (y el cierre de su tienda en Aragonia), volviendo a cerrar por completo la siguiente jornada, también festiva, el Viernes Santo.

En este mes de agosto se repite el patrón: el día de la Asunción a la Virgen cae en sábado y es festivo, por ende, hay jornada matutina de 9.00 a 15.00 horas y cierran de nuevo el domingo 16, como ya es de costumbre. Con esto logran evitar dos jornadas seguidas sin actividad en sus pasillos.

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Interior de un Mercadona de Zaragoza / Javier Rio

Así, Mercadona vuelve a adaptar de forma puntual su calendario de aperturas para facilitar las compras en un día festivo. Los clientes podrán acudir a sus tiendas aragonesas durante la mañana del 15 de agosto, salvo en Aragonia, que permanecerá cerrada. Una medida excepcional que permite mantener el servicio durante unas horas sin alterar su habitual cierre de domingos y festivos.