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Una pequeña nube deja sin eclipse total de sol a miles de personas en Teruel: una dramática "casualidad" en un momento histórico

La capital turolense había organizado un festival en Platea con actuaciones musicales y se toparon con este inesperado hándicap que frustró la posibilidad de poder observar el momento cumbre del fenómeno astronómico que no ocurría desde hacía 114 años

La pequeña nube tapando el eclipse total de sol en Teruel en el momento exacto en el que se estaba produciendo.

La pequeña nube tapando el eclipse total de sol en Teruel en el momento exacto en el que se estaba produciendo. / J. P.

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David López

David López

Zaragoza

Estar esperando 114 años para ver un acontecimiento histórico que no volverá a repetirse en mucho tiempo y que en el momento clave, sobre las 20.30 horas, todo se frustre por algo que nadie esperaba. Miles de personas en Teruel capital se quedaron sin poder disfrutar este miércoles del eclipse total de sol porque una pequeña nube, en medio de un cielo despejado casi en su totalidad, tapó precisamente el punto en el que se estaba produciendo esa superposición de la Luna sobre el sol.

Con todos los preparativos organizados desde hace meses, con 5.000 personas presentes en Platea, el lugar escogido por el ayuntamiento para organizar un festival gratuito con actiaciones musicales como Kiko Veneno o Amparanoia para convertir la tarde del 12 de agosto en una macroquedada vecinal en un lugar privilegiado, y con el privilegio de estar dentro de la franja en la que iba a registrarse un 100% de visibilidad del fenómeno astronómico. En ese contexto se produjo la "dramática casualidad" para todos, los de Platea y los de muchos puntos de la ciudad y decenas de pueblos de su entorno más próximo, una de las pocas nubes presentes en el horizonte se colocó exactamente en ese lugar, donde se estaba produciendo el eclipse total de sol.

Vista que se tenía desde Teruel del eclipse total de sol en el momento en el que la nube lo tapaba.

Vista que se tenía desde Teruel del eclipse total de sol en el momento en el que la nube lo tapaba. / A. P.

La frustración vivida por muchos miles de turolenses, incluso por visitantes, algunos de ellos internacionales, que habían escogido la ciudad como lugar de observación era inevitable. Las previsiones meteorológicas habían alertado la probabilidad, baja, de que hubiera nubosidad durante la tarde. Pero esta comenzó con cielos despejados y nada hacía presagiar lo que ocurrió en el momento exacto en el que nada debía fallar. De hecho, nada lo hizo, porque la jornada festiva se desarrolló sin incidentes y ese encuentro vecinal en Platea se convirtió en una jornada de convivencia que se dan pocas veces más allá de las fiestas mayores.

Solo duró poco más de un minuto pero el eclipse pasó y la nube ahí seguía. Para frustrar cualquier esperanza de los miles de vecinos de Teruel y de otros muchos municipios del entorno, de poder disfrutar de este acontecimiento único que no ocurría desde hacía más de un siglo. Tristeza y desolación en una jornada irrepetible que tenía todos los ingredientes para ser un éxito.

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