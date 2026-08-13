Tradición, música y buen ambiente para celebrar San Roque

El Burgo de Ebro ya está preparado para celebrar una de sus citas más esperadas, las fiestas en honor a San Roque. Desde el 14 hasta el 20 de agosto, los vecinos y visitantes disfrutarán de una programación amplia y variada con la música, la tradición, las comidas populares y los festejos taurinos como protagonistas.

Aunque oficialmente todavía no han comenzado, ya se han llevado a cabo una serie de actos festivos que comenzaron el 1 y 2 de agosto con el trofeo de peñas y continuaron el 8 y 9 de agosto con los concursos de pesca, tiro al plato, tortilla de patata y tomate de la huerta local; y un tardeo remember. Además, el 12 de agosto se celebró el tradicional partido de fiestas entre el AD Burgo y el Épila.

Esta tarde, finalizan los actos prefestivos con la puesta del pañuelico de San Roque a los mayores de la residencia, a las 18.00 horas, y a los bebés nacidos en el último año, a las 19.30 horas. Más tarde, a las 20.30 horas el grupo folclórico Orgullo Aragonés deleitará al público con su repertorio de música tradicional en la plaza del Labrador en el especial 25 aniversario de la ronda jotera.

El pregón marcará el inicio de las fiestas. / ESTUDIO FOTOGRÁFICO MJ

Mañana, 14 de agosto, arrancará la primera jornada oficial con la salida de los cabezudos a las 11.00 horas, que perseguirán a los jóvenes más valientes hasta la residencia de mayores. A las 19.00 horas, tendrá lugar el acto de coronación de las Reinas de las Fiestas de San Roque 2026 en el Cemube, y después, la Peña Dakotas será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas con el pregón en el ayuntamiento. Ya por la noche, actuará el grupo Leyendas del Pop en el Cemube y, a continuación, habrá discomóvil hasta altas horas de la madrugada.

El 15 de agosto, a las 6.30 horas tendrá lugar el Rosario del Aurora con Los despertadores. A las 11.00 horas se celebrará la misa mayor y, al terminar, habrá un bonito homenaje a la tercera edad en el Cemube con la actuación de Máquina del Tiempo. Por la tarde, a las 16.30 horas, será el turno del guiñote con el torneo masculino en el restaurante Burgoles y el femenino en el bar restaurante La Pista.

Las jotas serán protagonistas de la programación. / ESTUDIO FOTOGRÁFICO MJ

Actividades para todas las edades

Una hora después, los más pequeños también podrán disfrutar de estas fiestas y refrescarse un poco con una disco agua en los alrededores de la plaza de toros. Además, en este espacio se celebrarán varios festejos taurinos durante estos días. A las 20.00 horas, las jotas serán las protagonistas con la actuación del grupo Baluarte Aragonés en la plaza del pabellón y a las 00.00 horas retrocederemos a los 2000 con las actuaciones de Gusanito, Lorca, Natalia, Coyote Dax y La Fiesta.

Ya el domingo 16 de agosto, a las 10.30 horas, saldrá la procesión al ritmo de la banda municipal y se realizará una misa baturra en la iglesia. A continuación, habrá un aperitivo popular en el pabellón, y a las 17.30 horas tendrá lugar la yincana de peñas y se realizaran juegos infantiles. Entrada ya la noche, se podrá disfrutar de los fuegos artificiales y la actuación de la orquesta Esenzia.

Las calles se llenarán de música y buen ambiente. / ESTUDIO FOTOGRÁFICO MJ

El lunes 17 se colocarán hinchables en las piscinas para los niños y niñas tanto por la mañana como por la tarde. A la hora de la comida, los mayores de 65 años se reunirán en el centro cultural, mientras que las peñas organizarán su tradicional encuentro en el pabellón. La fiesta seguirá a partir de las 17.30 horas con el Tardeo Burguero XXL en el pabellón, donde actuaran DJ Pipo y Jesús Martínez.

Mientras, el teatro será protagonista del 18 de agosto con la representación de la comedia A Ton Town West. Además, se organizará un concurso de repostería y, para cenar, los vecinos disfrutarán de una deliciosa vaca estofada. Seguidamente, la fiesta continuará con la orquesta Krypton y la posterior discomóvil.

Los fuegos artificiales iluminaran el cielo creando una estampa única. / ESTUDIO FOTOGRÁFICO MJ

Una despedida por todo lo alto

Llegando ya a los últimos días de las fiestas, el 19 de agosto a las 11.00 horas, el centro cultural acogerá el espectáculo infantil Cómo dormir al monstruo. A partir de las 00.30 horas, el ambiente festivo llegará al Cemube con el concierto de la orquesta local Oddissey Rock Band. Ya el último día de fiestas, el 20 de agosto se realizará la salida de cabezudos a las 11.30 horas, y se repartirá una tortilla gigante entre los asistentes.

Por la tarde, a las 16.30 horas, el Centro Cultural San Jorge acogerá un café concierto con Alicia Lahuerta y el cómico Agüita. Finalmente, la traca final de fiestas y la discomóvil despedirán hasta el próximo año unas fiestas cargadas de ilusión y emoción.

El Grand Prix será, uno de los actos más esperados, se celebrará el 15 de agosto a las 19.00 horas. / ESTUDIO FOTOGRÁFICO MJ