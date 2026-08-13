Tradición, música y buen ambiente para celebrar San Roque
Del 14 al 20 de agosto, vecinos y visitantes disfrutarán de estos días a lo grande con una programación festiva amplia y variada con eventos y actividades diseñadas para todos los públicos
El Burgo de Ebro ya está preparado para celebrar una de sus citas más esperadas, las fiestas en honor a San Roque. Desde el 14 hasta el 20 de agosto, los vecinos y visitantes disfrutarán de una programación amplia y variada con la música, la tradición, las comidas populares y los festejos taurinos como protagonistas.
Aunque oficialmente todavía no han comenzado, ya se han llevado a cabo una serie de actos festivos que comenzaron el 1 y 2 de agosto con el trofeo de peñas y continuaron el 8 y 9 de agosto con los concursos de pesca, tiro al plato, tortilla de patata y tomate de la huerta local; y un tardeo remember. Además, el 12 de agosto se celebró el tradicional partido de fiestas entre el AD Burgo y el Épila.
Esta tarde, finalizan los actos prefestivos con la puesta del pañuelico de San Roque a los mayores de la residencia, a las 18.00 horas, y a los bebés nacidos en el último año, a las 19.30 horas. Más tarde, a las 20.30 horas el grupo folclórico Orgullo Aragonés deleitará al público con su repertorio de música tradicional en la plaza del Labrador en el especial 25 aniversario de la ronda jotera.
Mañana, 14 de agosto, arrancará la primera jornada oficial con la salida de los cabezudos a las 11.00 horas, que perseguirán a los jóvenes más valientes hasta la residencia de mayores. A las 19.00 horas, tendrá lugar el acto de coronación de las Reinas de las Fiestas de San Roque 2026 en el Cemube, y después, la Peña Dakotas será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas con el pregón en el ayuntamiento. Ya por la noche, actuará el grupo Leyendas del Pop en el Cemube y, a continuación, habrá discomóvil hasta altas horas de la madrugada.
El 15 de agosto, a las 6.30 horas tendrá lugar el Rosario del Aurora con Los despertadores. A las 11.00 horas se celebrará la misa mayor y, al terminar, habrá un bonito homenaje a la tercera edad en el Cemube con la actuación de Máquina del Tiempo. Por la tarde, a las 16.30 horas, será el turno del guiñote con el torneo masculino en el restaurante Burgoles y el femenino en el bar restaurante La Pista.
Actividades para todas las edades
Una hora después, los más pequeños también podrán disfrutar de estas fiestas y refrescarse un poco con una disco agua en los alrededores de la plaza de toros. Además, en este espacio se celebrarán varios festejos taurinos durante estos días. A las 20.00 horas, las jotas serán las protagonistas con la actuación del grupo Baluarte Aragonés en la plaza del pabellón y a las 00.00 horas retrocederemos a los 2000 con las actuaciones de Gusanito, Lorca, Natalia, Coyote Dax y La Fiesta.
Ya el domingo 16 de agosto, a las 10.30 horas, saldrá la procesión al ritmo de la banda municipal y se realizará una misa baturra en la iglesia. A continuación, habrá un aperitivo popular en el pabellón, y a las 17.30 horas tendrá lugar la yincana de peñas y se realizaran juegos infantiles. Entrada ya la noche, se podrá disfrutar de los fuegos artificiales y la actuación de la orquesta Esenzia.
El lunes 17 se colocarán hinchables en las piscinas para los niños y niñas tanto por la mañana como por la tarde. A la hora de la comida, los mayores de 65 años se reunirán en el centro cultural, mientras que las peñas organizarán su tradicional encuentro en el pabellón. La fiesta seguirá a partir de las 17.30 horas con el Tardeo Burguero XXL en el pabellón, donde actuaran DJ Pipo y Jesús Martínez.
Mientras, el teatro será protagonista del 18 de agosto con la representación de la comedia A Ton Town West. Además, se organizará un concurso de repostería y, para cenar, los vecinos disfrutarán de una deliciosa vaca estofada. Seguidamente, la fiesta continuará con la orquesta Krypton y la posterior discomóvil.
Una despedida por todo lo alto
Llegando ya a los últimos días de las fiestas, el 19 de agosto a las 11.00 horas, el centro cultural acogerá el espectáculo infantil Cómo dormir al monstruo. A partir de las 00.30 horas, el ambiente festivo llegará al Cemube con el concierto de la orquesta local Oddissey Rock Band. Ya el último día de fiestas, el 20 de agosto se realizará la salida de cabezudos a las 11.30 horas, y se repartirá una tortilla gigante entre los asistentes.
Por la tarde, a las 16.30 horas, el Centro Cultural San Jorge acogerá un café concierto con Alicia Lahuerta y el cómico Agüita. Finalmente, la traca final de fiestas y la discomóvil despedirán hasta el próximo año unas fiestas cargadas de ilusión y emoción.
Emoción y destreza en la plaza de toros
Las fiestas de El Burgo de Ebro destacan por su tradición y eventos musicales pero, sobre todo, por su gran variedad de festejos taurinos. Este tipo de actos son una parte esencial de las fiestas de San Roque con los encierros o los concursos de anillas entre otros.
La programación taurina comenzará el sábado 15 de agosto a las 19.00 horas con uno de los eventos más esperados por los vecinos, el tradicional Grand Prix de Ruedo Bravo. Durante unas horas, las distintas peñas de la localidad se pondrán a prueba delante de las reses de la ganadería Barquero para realizar varias pruebas y hacerse con el triunfo.
Por otro lado, el domingo 16 de agosto a las 20.00 horas, tendrá lugar el primer encierro de las fiestas, a cargo de la ganadería Raúl Izquierdo. Ya por la noche, a las 23.45 horas se celebrará otro de los actos más reconocidos de estas celebraciones, la vaca embolada que recorrerá la calle Mayor aportando ambiente y luz al pueblo. La ganadería a cargo de este evento será Gracia Blasco.
El lunes, a las 11.30 horas, la ganadería Alejandro Cantín protagonizará el encierro matutino en la plaza de toros. Tras un día intenso de actividades de todo tipo, los festejos taurinos volverán a la 1.00 horas con la becerrada nocturna con las reses de la ganadería Barquero, una forma de cerrar el día por todo lo alto.
Un día después, a las 18.00 horas, los más valientes se desafiarán en la plaza de toros con las reses de la ganadería El Ancla. Aquellos que logren esquivar y recortar con creces a los animales recibirán un merecido premio. Tras ello, a las 23.45 horas se realizará el esperado concurso de emboladores, donde varias cuadrillas competirán por colocar las bolas de fuego en los cuernos de los toros en el menor tiempo posible y con la mayor precisión técnica. Las reses pertenecerán a la ganadería de los Hermanos Marcén.
Ya el 19 de agosto, a las 18.00h los jóvenes de la Casta Aragonesa protagonizarán un espectáculo taurino con las reses de la ganadería Toreana. Sin duda, una tarde entretenida para todos los amantes de los toros.
Más tarde, a las 23.30 horas, tendrá lugar el espectáculo de obstáculos, donde los participantes no solo tendrán que esquivar las trampas que se encontrarán por el camino sino que también tendrán que estar pendientes de no ser alcanzados por las reses de la ganadería Gracia Blasco.
Mientras, el 20 de agosto a las 18.00 horas tendrá lugar el concurso de la liga de anillas, con la prestigiosa ganadería de Eulogio Mateo. Los competidores deberán colocar el máximo número de anillas en los cuernos del animal para poder llevarse el triunfo. Finalmente, los festejos taurinos llegarán a su fin con el último encierro de las fiestas en la calle Mayor.
Sin duda, una programación variada y muy completa que hará vibrar y disfrutar tanto a los ciudadanos del municipio como a los de los pueblos de alrededor.
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