Vicente Royo: "El objetivo es facilitar el desarrollo siempre que genere oportunidades"

¿Qué tiene o qué ofrece El Burgo de Ebro para que las empresas se fijen en esta localidad?

El Burgo de Ebro reúne varias condiciones muy favorables. Estamos a pocos kilómetros de Zaragoza, bien comunicados y contamos con suelo industrial, recursos y una larga experiencia en la implantación de empresas. Pero creo que también valoran la disposición del ayuntamiento para escuchar, agilizar los trámites dentro de nuestras competencias y acompañar los proyectos. Aquí existe una cultura industrial consolidada y empresas muy importantes llevan muchos años demostrando que El Burgo es un buen lugar para instalarse, crecer e invertir. Nuestro objetivo es seguir facilitando ese desarrollo, pero siempre buscando que genere oportunidades y beneficios para el municipio y sus vecinos.

AWS ya está desarrollando el segundo centro de datos en El Burgo. ¿Qué supone para la localidad?

Que una compañía como AWS vuelva a apostar por El Burgo de Ebro confirma que el municipio ofrece confianza, estabilidad y capacidad para albergar proyectos estratégicos. Supone inversión, actividad económica, empleo directo e indirecto y una mayor proyección exterior. También nos interesa mucho la relación que la empresa mantiene con el pueblo. AWS ha colaborado en iniciativas educativas, culturales, sociales y medioambientales, y queremos que esa implicación continúe creciendo. Las grandes inversiones son importantes, pero para nosotros es fundamental que su presencia se traduzca también en oportunidades, formación y mejoras que puedan percibir los vecinos.

¿Qué sectores son los más importantes dentro del tejido empresarial del municipio?

La industria es, sin duda, uno de los grandes motores de El Burgo de Ebro. Tenemos una presencia muy relevante del sector papelero y del embalaje, con Saica como principal referente, además de empresas vinculadas a la logística, la transformación industrial, la alimentación, los servicios auxiliares y, más recientemente, las infraestructuras digitales. La llegada de los centros de datos incorpora un sector tecnológico con una gran capacidad de crecimiento. Una de nuestras fortalezas es precisamente esa combinación entre industrias consolidadas, empresas auxiliares y nuevas actividades vinculadas a la economía digital.

Recientemente se ha conocido un nuevo retraso y sobrecoste en las obras de la A-68 entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro. ¿Qué implica y cómo lo han recibido?

Lo hemos recibido con preocupación, porque hablamos de una infraestructura imprescindible para la seguridad y la movilidad de nuestros vecinos y para toda la actividad económica de este corredor. Las obras debían haber terminado hace años y el último modificado añade cerca de 11 millones de euros, elevando la inversión del tramo por encima de los 85 millones. Es verdad que actualmente se está trabajando y que el Ministerio está realizando una inversión muy importante, algo que también hay que reconocer, pero después de tantos retrasos necesitamos certezas y un calendario definitivo.

Queremos que las obras avancen, que las afecciones se gestionen correctamente y que la autovía entre en servicio cuanto antes. Los vecinos llevan demasiado tiempo soportando una carretera con mucho tráfico pesado y un elevado riesgo de accidentes. Como alcalde, mi obligación es defenderlos y reclamar información, seguridad y cumplimiento de los plazos.

Este año se ha puesto en marcha el nuevo edificio de Secundaria de La Cabañeta. ¿Qué ha supuesto su puesta en marcha?

Ha supuesto una enorme satisfacción y un cambio muy importante para las familias. Hasta ahora, muchos jóvenes tenían que desplazarse diariamente fuera del municipio para continuar sus estudios. Con el nuevo edificio pueden cursar toda la Educación Secundaria Obligatoria en El Burgo, cerca de sus casas, de sus familias y de sus amigos, ganando tiempo y calidad de vida.

Es, además, una actuación especialmente significativa porque el Ayuntamiento ha asumido íntegramente una inversión superior a los dos millones de euros con recursos municipales. El edificio tiene ocho aulas, espacios de desdoble y aulas específicas de informática, plástica y música. No es habitual que un ayuntamiento de nuestro tamaño acometa por sí solo una infraestructura educativa de esta envergadura, pero entendíamos que era una necesidad prioritaria y decidimos dar el paso.

En los últimos años El Burgo de Ebro ha experimentado un notable crecimiento de población. ¿Qué proyectos se están llevando a cabo para cubrir las necesidades de los vecinos?

El crecimiento es una buena noticia, pero exige planificación. No queremos crecer de cualquier manera, sino hacerlo manteniendo la calidad de vida y el carácter cercano del pueblo. Por eso estamos reforzando los servicios educativos, deportivos, culturales y sociales, mejorando los espacios públicos y modernizando las instalaciones municipales.

El nuevo edificio de Secundaria es uno de los proyectos más importantes, pero también estamos actuando en las instalaciones deportivas, las zonas de convivencia y recreo, los espacios destinados a las asociaciones y la mejora de los polígonos industriales. Otro reto prioritario es la vivienda. Necesitamos vivienda accesible, especialmente para los jóvenes y las familias que quieren quedarse a vivir aquí. El ayuntamiento está impulsando vivienda protegida, pero necesitamos que el Gobierno de Aragón se implique y facilite la promoción de VPO en municipios que, como El Burgo, están creciendo y tienen una demanda real.

"No queremos crecer de cualquier manera, sino manteniendo la calidad de vida y el carácter cercano" Vicente Royo — Alcalde de El Burgo de Ebro

En cuanto a las fiestas de San Roque, ¿qué actos y actividades destacaría?

Las fiestas de San Roque, que este año se celebran del 14 al 20 de agosto, son uno de los momentos más esperados por los vecinos. Destacaría un acto previo a las fiestas, la entrega del pañuelico a nuestros mayores, en la residencia, que tiene lugar la víspera del pregón, el día 13, y cómo no, los actos tradicionales en honor al patrón, las comidas populares, la música, las propuestas infantiles y todas aquellas citas que reúnen a distintas generaciones.

Más allá de un acto concreto, lo más importante es el ambiente que se crea durante esos días. Las calles se llenan de gente, las peñas participan activamente y muchas personas que viven fuera regresan para reencontrarse con sus familias y amigos. Son unas fiestas muy vividas y preparadas con mucho trabajo por la Comisión de Fiestas, las asociaciones, los trabajadores municipales y numerosos vecinos.

¿Hay alguna novedad en la programación respecto a años anteriores?

Hemos querido hacer unas fiestas muy pegadas a la calle. Va a haber mucho tardeo animado con música y se han incorporado algunas propuestas pensadas para sorprender y para implicar a públicos de diferentes edades. Entre ellas está la fiesta Flashback a los 2000, el 15 de agosto, que seguramente tendrá una gran acogida entre quienes vivieron aquella música y también entre los más jóvenes.

También seguimos apostando por mejorar la organización y facilitar la participación para que sean unas fiestas cómodas, seguras y abiertas a todos.

¿Qué les diría a los visitantes para que se animen a disfrutar de esos días en El Burgo de Ebro?

Les diría que vengan con ganas de participar y de pasarlo bien. El Burgo es un pueblo acogedor, muy cercano a Zaragoza y con unas fiestas en las que es fácil sentirse uno más desde el primer momento. Tenemos música, tradición, actividades populares y propuestas para todas las edades.

Pero, sobre todo, tenemos el ambiente que crean los vecinos, las peñas y las asociaciones. Quienes nos visiten encontrarán unas fiestas alegres, cercanas y muy vividas. Les invitamos a conocer El Burgo, a disfrutar con nosotros y, por supuesto, a hacerlo siempre desde el respeto y la convivencia.