Alerta por un falso fondo solidario tras el grave incendio de Las Peñas de Riglos
El comunicado que circula por redes sociales solicita ayuda económica para cubrir los gastos de agricultores y ganaderos. El Gobierno de Aragón desmiente su veracidad.
El incendio forestal que desde este lunes mantiene en vilo a Aragón ha arrasado cerca de 11.000 hectáreas en tres días y ha obligado a desalojar a 16 municipios. Con Las Peñas de Riglos como punto de origen, el fuego se ha propagado con virulencia hacia San Juan de la Peña. Como consecuencia del incendio y de los trabajos que se están llevando a cabo, ha comenzado a circular una supuesta iniciativa solidaria para ayudar a los agricultores y ganaderos a sufragar los gastos derivados de las labores de extinción. Sin embargo, se trata de una propuesta falsa.
El falso fondo solidario
El supuesto fondo solidario solicita ayuda económica a la población porque los agricultores están utilizando sus propios medios para combatir el fuego. En el anuncio se muestra una cuenta bancaria para enviar las donaciones y ayudarles en los gastos que están asumiendo: gasoil, averías, reparaciones, mantenimiento y desgaste de maquinaria, entre otros gastos. Así, prometen ayudar a los agricultores y ganaderos a compensar los gastos y daños derivados del uso de sus medios y maquinaria.
Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón aseguran que este comunicado que está circulando en redes sociales es falso. Se trataría de un intento de aprovecharse de la situación provocada por el incendio. Según el Gobierno de Aragón, estos gastos corren a cargo de la Administración en este tipo de emergencias. Por eso, no hay motivo para hacer la donación.
Situación actual del incendio
La situación actual del incendio es que el fuego de Las Peñas de Riglos ha engullido el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña y ha alcanzado el nuevo sin que hayan originado, por ahora, daños materiales. La rápida actuación de la UME y los técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón se logró salvar los bienes históricos más valiosos, que fueron trasladados al Museo de Huesca.
El último municipio evacuado ha sido Anzánigo y el número total de personas evacuadas asciende a 891, incluidos los 100 ocupantes del Camping Pirineos. Los efectivos han ido creciendo desde el inicio del incendio hasta superar los 500 trabajadores y los 30 medios aéreos que de forma incansable llevan desde el lunes tratando de perimetrar un fuego que se ha saltado los cortafuegos, dificultando las labores de extinción.
Para conocer al completo la situación del incendio, puedes seguir el directo con actualizaciones constantes pinchando aquí.
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