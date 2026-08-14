Los bomberos forestales se reivindican como "fundamentales" en Zaragoza y reclaman a la DGA mejorar sus condiciones laborales

Los bomberos forestales del Gobierno de Aragón irán a la huelga el próximo 18 de agosto si nada extraordinario pasa en los próximos tres días y hay avances en la negociación con el Ejecutivo autonómico. Más de un centenar de ellos han protestado este viernes en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza, donde se encuentra la consejería de Medio Ambiente de la DGA, para hacer ver su malestar tras la primera reunión con responsables autonómicos y para reivindicarse como "fundamentales" en un momento marcado por el incendio de La Peña, con 10.000 hectáreas calcinadas. Los bomberos han garantizado "seguir trabajando y protegiendo" a partir del día 18, pero han vuelto a pedir la mejora de medios y de infraestructuras y el crecimiento de sus condiciones laborales.

Carlos Martínez, presidente del comité Intercentros, ha tachado de "decepcionante e indignante" la reunión con el Gobierno de Aragón, porque "ninguna persona de la dirección de la empresa pública (SARGA)" participó en el encuentro. "Enviaron a una persona sin capacidad de negociación ni de acordar nada, ni trasladó ninguna respuesta a nuestras reivindicaciones", ha resumido Martínez.

Según el representante de los bomberos, la DGA ha cometido "una falta de respeto a los bomberos y a toda la ciudadanía aragonesa" por no activar una mayor maquinaria negociadora y ha insistido en que la petición principal es "la actualización del operativo y acabar con la falta de medios" para hacer frente a incendios de mayor tamaño, como es el caso del de La Peña de Riglos.

Protesta de los bomberos en Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

Martínez ha avanzado que los servicios mínimos que deberán asumir los bomberos serán del 100%, a la vez que junto a otros representantes sindicales ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y han garantizado el compromiso de los manifestantes con la atención a las emergencias incluso si la huelga del día 18 se activa.

Los bomberos han destacado su papel "durante todo el año" y la colaboración en otro tipo de emergencias, como riadas o grandes tormentas. "Tenemos que tener el operativo adaptado a las necesidades", ha resumido Martínez, que considera que Aragón no cuenta con "un operativo adaptado a las circunstancias que marca el cambio climático y siempre se está parcheando, porque hay una falta de inversión que se arrastra desde hace 15 o 20 años".

Incremento de las plantillas

Los representantes sindicales han recordado su petición de incrementar las plantillas en 150 o 200 personas y "mejores condiciones de salubridad" en las estructuras, porque "algunos compañeros prefieren dormir debajo de un árbol que en un sitio a 35 o 40 grados". "Hay gente trabajando 20 horas solo con un bocata de jamón", ha afirmado Martínez, que ha criticado que "la DGA no tiene ninguna propuesta y con esta posición parece que no tiene ninguna gana de negociar".

Las críticas hacia la gestión de esta particular crisis por parte de la DGA también se han dirigido hacia el presidente, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco. "No les ha faltado tiempo para irse a hacer fotos viendo el eclipse, pero no les parece tan importante atender estas circunstancias", ha concretado Martínez, al que han arropado con gritos de "menos Azcón y más prevención" y varias caricaturas contra el jefe del Gobierno de Aragón.

Las plantillas también piden "reforzar los puestos fijos de vigilancia, aumentar los efectivos terrestres y de autobombas, que algunas están teniendo problemas, y tener más medios materiales para enfrentarse al incendio". Los sindicatos denuncian que hay brigadas "incompletas", con falta de personal y centros de trabajo "en muy malas condiciones". "No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el operativo, por tener unas condiciones dignas y por tener un equipo a la altura de lo que se merece Aragón", han concluido.

Noticias relacionadas

Tras la protesta, el Gobierno de Aragón mantiene la misma postura expresada hace unos días la dar a conocer el encuentro en el Servicio de Mediación y Arbitraje de Aragón (SAMA). "La DGA mantiene su voluntad de diálogo con los profesionales y considera necesario escuchar directamente sus planteamientos", resumía entonces en un comunicado de prensa en el que se comprometía a "asumir el compromiso de estudiarlas con rigor para determinar su viabilidad técnica, jurídica, organizativa y presupuestaria".