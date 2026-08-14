Función pública
Los bomberos forestales se reivindican como "fundamentales" en Zaragoza y reclaman a la DGA mejorar sus condiciones laborales
Un centenar de manifestantes piden al Gobierno de Aragón que se siente "en serio" a negociar su situación y aumentar la capacidad de los operativos para luchar contra incendios como el de La Peña
Los empleados garantizan "seguir trabajando y protegiendo" a partir del día 18, cuando está previsto el inicio de la huelga
Los bomberos forestales del Gobierno de Aragón irán a la huelga el próximo 18 de agosto si nada extraordinario pasa en los próximos tres días y hay avances en la negociación con el Ejecutivo autonómico. Más de un centenar de ellos han protestado este viernes en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza, donde se encuentra la consejería de Medio Ambiente de la DGA, para hacer ver su malestar tras la primera reunión con responsables autonómicos y para reivindicarse como "fundamentales" en un momento marcado por el incendio de La Peña, con 10.000 hectáreas calcinadas. Los bomberos han garantizado "seguir trabajando y protegiendo" a partir del día 18, pero han vuelto a pedir la mejora de medios y de infraestructuras y el crecimiento de sus condiciones laborales.
Carlos Martínez, presidente del comité Intercentros, ha tachado de "decepcionante e indignante" la reunión con el Gobierno de Aragón, porque "ninguna persona de la dirección de la empresa pública (SARGA)" participó en el encuentro. "Enviaron a una persona sin capacidad de negociación ni de acordar nada, ni trasladó ninguna respuesta a nuestras reivindicaciones", ha resumido Martínez.
Según el representante de los bomberos, la DGA ha cometido "una falta de respeto a los bomberos y a toda la ciudadanía aragonesa" por no activar una mayor maquinaria negociadora y ha insistido en que la petición principal es "la actualización del operativo y acabar con la falta de medios" para hacer frente a incendios de mayor tamaño, como es el caso del de La Peña de Riglos.
Martínez ha avanzado que los servicios mínimos que deberán asumir los bomberos serán del 100%, a la vez que junto a otros representantes sindicales ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y han garantizado el compromiso de los manifestantes con la atención a las emergencias incluso si la huelga del día 18 se activa.
Los bomberos han destacado su papel "durante todo el año" y la colaboración en otro tipo de emergencias, como riadas o grandes tormentas. "Tenemos que tener el operativo adaptado a las necesidades", ha resumido Martínez, que considera que Aragón no cuenta con "un operativo adaptado a las circunstancias que marca el cambio climático y siempre se está parcheando, porque hay una falta de inversión que se arrastra desde hace 15 o 20 años".
Incremento de las plantillas
Los representantes sindicales han recordado su petición de incrementar las plantillas en 150 o 200 personas y "mejores condiciones de salubridad" en las estructuras, porque "algunos compañeros prefieren dormir debajo de un árbol que en un sitio a 35 o 40 grados". "Hay gente trabajando 20 horas solo con un bocata de jamón", ha afirmado Martínez, que ha criticado que "la DGA no tiene ninguna propuesta y con esta posición parece que no tiene ninguna gana de negociar".
Las críticas hacia la gestión de esta particular crisis por parte de la DGA también se han dirigido hacia el presidente, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco. "No les ha faltado tiempo para irse a hacer fotos viendo el eclipse, pero no les parece tan importante atender estas circunstancias", ha concretado Martínez, al que han arropado con gritos de "menos Azcón y más prevención" y varias caricaturas contra el jefe del Gobierno de Aragón.
Las plantillas también piden "reforzar los puestos fijos de vigilancia, aumentar los efectivos terrestres y de autobombas, que algunas están teniendo problemas, y tener más medios materiales para enfrentarse al incendio". Los sindicatos denuncian que hay brigadas "incompletas", con falta de personal y centros de trabajo "en muy malas condiciones". "No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el operativo, por tener unas condiciones dignas y por tener un equipo a la altura de lo que se merece Aragón", han concluido.
Tras la protesta, el Gobierno de Aragón mantiene la misma postura expresada hace unos días la dar a conocer el encuentro en el Servicio de Mediación y Arbitraje de Aragón (SAMA). "La DGA mantiene su voluntad de diálogo con los profesionales y considera necesario escuchar directamente sus planteamientos", resumía entonces en un comunicado de prensa en el que se comprometía a "asumir el compromiso de estudiarlas con rigor para determinar su viabilidad técnica, jurídica, organizativa y presupuestaria".
El PSOE reclama una negociación "seria y honesta" por parte de la DGA
El diputado del PSOE Aragón Carlos Ros ha reclamado al presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, que active "de manera inmediata" una mesa de negociación "real, seria, honesta y decidida" con los representantes de los bomberos forestales de SARGA y los agentes de protección de la naturaleza (APN) ante sus reivindicaciones, que ha considerado "de sentido común y de justicia social".
En rueda de prensa, Ros ha acusado al Gobierno PP-Vox de "una preocupante falta de previsión" y de "exceso de soberbia" que les ha llevado a no dar respuesta a unas demandas y "deficiencias" que, ha dicho, "conocen desde que Azcón ocupó el Gobierno de Aragón en 2023". "Son profesionales esenciales que solo reciben de este Ejecutivo silencio, precariedad y olvido institucional", ha apuntillado.
"No exigen privilegios, exigen dignidad y seguridad para poder protegernos mejor", ha afirmado Ros, apoyando "la estabilidad laboral que se les prometió, el reconocimiento efectivo de su categoría profesional, coeficientes reductores para la jubilación debido a la peligrosidad de sus tareas, condiciones dignas de conciliación y la dotación de medios técnicos y humanos suficientes para realizar su trabajo con garantías de seguridad".
- Zaragoza estrenará un nuevo centro comercial tras el verano: estas son las marcas confirmadas hasta ahora
- Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
- El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes de Aragón
- Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida
- Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
- Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre
- Quién está detrás del impulso al nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: de un Decathlon en Castellón al Mercadona de Tudela
- El supermercado que se muda de esquina en Zaragoza gracias a un nuevo centro comercial