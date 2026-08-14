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Declarado un nuevo incendio forestal en la sierra de Algairén que obliga a confinar a los vecinos de Alpartir

Contra el fuego, activo desde las 15.49 horas, trabajan dos brigadas helitransportadas y helicópteros, tres brigadas terrestres y dos autobombas

El incendio de la sierra de Algairén desde Alpartir.

El incendio de la sierra de Algairén desde Alpartir. / El Periódico de Aragón

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David Chic

David Chic

Zaragoza

Un nuevo incendio forestal ha sido declarado este viernes en el término municipal de Almonacid de la Sierra (en la comarca de Valdejalón), a los pies de la sierra de Algairén, una zona de alto valor ecológico. Las llamas también amenazan el entorno de Alpartir. De hecho, el Gobierno de Aragón ha lanzado un mensaje ES-ALERT ordenando el confinamiento del municipio. Algunos vecinos han sido desalojados de forma preventiva.

Contra el fuego, activo desde las 15.49 horas, trabajan dos brigadas helitransportadas y helicópteros, tres brigadas terrestres y dos autobombas del dispositivo Infoar y los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza. También se han solicitado medios al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Castilla y León. 

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La llamas obligan a dividir los esfuerzos en Aragón, centrados hasta este momento en la extinción del terrible incendio que azota el entorno del monasterio de San Juan de la Peña.

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