Un dispositivo "histórico" lucha contra el fuego de La Peña: “Puede ser que nunca antes haya habido tantos medios"

El incendio originado en Las Peñas de Riglos el pasado lunes ha calcinado ya más de 11.000 hectáreas, obligado a desalojar 16 pueblos y puesto en jaque una de las joyas del patrimonio aragonés, como es el monasterio viejo de San Juan de la Peña. Más de 500 efectivos y 35 aeronaves trabajan de forma incansable para tratar de controlar el fuego que mantiene desalojadas a cerca de un millar de personas.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha explicado tras la reunión del CECOPI, que el dispositivo desplegado para la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos es “histórico”. “Puede ser que nunca antes haya habido tantos medios", ha apuntado el presidente, que esta mañana ha solicitado ayuda a Francia, que aportará tres aviones que se sumarán a las labores de extinción.

El teniente general jefe de la UME Javier Marcos ha explicado que hay desplegados en la zona 440 militares y 125 vehículos pesados y ligeros desplegados en este incendio, con medios humanos y materiales del Batallón de Zaragoza, también de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Bétera (Valencia).

Según han informado desde el Gobierno aragonés, Infoar cuenta este viernes con 13 cuadrillas terrestres, cinco cuadrillas helitransportadas, 13 autobombas y ocho bulldozer, además de los medios aéreos desplegados para atacar los distintos frentes.

Miembros de INFOAR y de la UME trabajan de la mano frente al incendio de Las Peñas de Riglos en las inmediaciones de Ena / UME

A estos recursos se suman tres aviones FOCA, tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, varios helicópteros bombarderos y tres BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica.

El dispositivo se completa con medios procedentes de Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en una jornada en la que la evolución meteorológica puede ofrecer cierto alivio.

El teniente general de la UME ha asegurado que "no hay ningún frente fuera de la capacidad de extinción" en Las Peñas de Riglos. "El trabajo en equipo está funcionando y hoy se va a demostrar aún más", ha destacado.