La familia de Esther y Javier rompe su silencio tras el crimen de Tauste: "Necesitamos tiempo, respeto y serenidad"

La familia de Esther y Javier, el matrimonio fallecido en el crimen de Tauste, se ha dirigido a la ciudadanía y a los medios de comunicación a través de un comunicado en el que expresa el “profundo dolor y tristeza” que les acompañan tras lo ocurrido en el municipio zaragozano.

El documento ha sido difundido un día después de conocerse que los presuntos autores de los hechos, una de las hijas del matrimonio y su pareja, han sido enviados a la prisión de Zuera tras negarse a declarar. En él, la familia quiere agradecer “de corazón”, “en estos momentos tan difíciles”, las “innumerables” muestras de cariño, apoyo y solidaridad recibidas por parte de amigos, vecinos y compañeros de las distintas organizaciones de las que ambos formaron parte.

Al mismo tiempo, los allegados aprovechan el comunicado para pedir “que se respete su memoria y la intimidad de toda la familia”. Consideran que, por encima de todo, debe prevalecer “el recuerdo de quienes fueron, de sus vidas, de las personas que quisieron y de la huella que dejaron en quienes tuvieron la suerte de conocerlos”.

Asimismo, reclaman “especial sensibilidad y responsabilidad” en el tratamiento de esta tragedia por parte de los medios de comunicación y de quienes difundan información relacionada con ella. En esta línea, apelan a evitar “la publicación de detalles innecesarios, morbosos o que puedan resultar dolorosos para sus familiares y allegados”, así como cualquier tipo de especulación sobre lo ocurrido.

La familia de Esther y Javier recuerda que la investigación “está en curso” y confía en que “sean las autoridades competentes quienes determinen los hechos y sus circunstancias”. Añaden que, “hasta que se conozcan sus conclusiones, cualquier conjetura puede causar un daño añadido e innecesario a los familiares que ya están atravesando un dolor difícil de expresar con palabras”.

Los allegados del matrimonio explican que necesitan “tiempo, respeto y serenidad” para afrontar la pérdida de Esther y Javier y poder “despedirlos como merecen”.

El crimen que conmocionó a Tauste

Los cuerpos del exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y de su mujer, Esther Latorre, fueron hallados con varias heridas de arma blanca en su domicilio de Tauste durante la madrugada del sábado al domingo.

Fue el lunes, en torno al mediodía, cuando Carlota y Luis Carlos fueron detenidos en Zaragoza y posteriormente trasladados a la comisaría de Valdespartera.

Actualmente, ambos se encuentran en la prisión de Zuera después de negarse a declarar ante los Juzgados de Ejea de los Caballeros.