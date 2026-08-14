El Gobierno de Aragón invierte 17 millones en ampliar y modernizar la red de ITV de la comunidad

El plan de mejora de las instalaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para el periodo 2020-2030, con una inversión estimada de 17 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón, busca reforzar la calidad del servicio público, acercar la inspección a los ciudadanos y mejorar la seguridad vial en todo el territorio aragonés.

Este plan se ejecuta por parte de las empresas concesionarias del servicio de inspección técnica de vehículos en Aragón tras la prórroga de los contratos de concesión hasta el 31 de diciembre de 2030. Una de sus claves es la expansión del servicio a nuevos puntos en el territorio aragonés, con nueve nuevas instalaciones y un programa de modernización y tecnificación de las infraestructuras.

Según expican fuentes del Departamento de Economía del Gobierno de Aragón, este programa supone "la mayor transformación de la red pública de ITV de Aragón de los últimos años". Actualmente ya se encuentran en servicio las nuevas estaciones de Albarracín, Graus, Sariñena, La Puebla de Híjar y Daroca, así como nuevos edificios en las existente en Tarazona y Ejea de los Caballeros. Además, en Sabiñánigo ya se ha adquirido el suelo necesario para la construcción de la futura estación y se encuentra pendiente el inicio de las obras.

La última instalación de nueva creación se sitúa en la Ciudad del Transporte de Zaragoza, con un nuevo edificio que se suma a una estación ya existente de la compañía Aragonesa de Servicios ITV, SA.

Mar Paños, directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón, expiclaba la importancia de este plan de modernización para "adaptarse a las nuevas necesidades de los nuevos vehículos de cero emisiones o eléctricos". También se incorporan "nuevas herramientas que permiten hacer las revisiones más rápido, con mayor calidad y ofrecer al ciudadano mejores servicios con la gestión de citas y que la relación sea más fluida, añade Paños.

ITV de la Ciudad del Transporte. / Laura Trives

Más logística y más servicios para vehículos pesados

En la ciudad de Zaragoza, también se ha puesto en servicio una nueva estación de ITV en la Ciudad del Transporte que gestiona la compañía Aragonesa de Servicios ITV, SA. Con la construcción de esta nueva estación en la ciudad, se podrá incrementar hasta 2 las líneas de vehículo pesado, resultando hasta un total de 7 líneas disponibles. Así mismo, todas las nuevas estaciones que se proyectan dispondrán de una línea para vehículo de transporte pesado y de otra para vehículos ligeros.

La nueva estación de la ciudad de Zaragoza también incluye un refuerzo de líneas para vehículos ligeros que atienda la creciente demanda en la ciudad de Zaragoza. Paños subrayaba que la capital aragonesa "es un polo logístico importante que necesitaba ese refuerzo" de las líneas de inspección a vehículos pesados y que la nueva instalación "ya está dando sus frutos desde su apertura estos últimos meses".

Línea para vehículos pesados, a la izquierda, y para turismos, a la derecha. / Laura Trives

Estas actuaciones permiten reforzar la cohesión territorial y mejorar el acceso al servicio público de ITV en comarcas con una importante dispersión geográfica y elevada dependencia del vehículo para la movilidad diaria.

Al finalizar este plan Aragón contará con una red de estaciones de inspección técnica de vehículos de 34 estaciones fijas con 70 líneas de inspección y 8 unidades móviles agrícolas.

Un turismo espera su turno en la ITV de Ciudad del Transporte, en Zaragoza. / Laura Trives

El plan incluye igualmente actuaciones en estaciones ya consolidadas de la red autonómica. Las obras de reforma de las estaciones de Calatayud y Alcañiz han finalizado, permitiendo mejorar las condiciones de atención a los usuarios y la operatividad de las instalaciones. En Huesca se están realizando en estos momentos las obras de reforma integral de la estación.

Renovación tecnológica de la red aragonesa de ITV

Otro de los pilares del plan es la modernización tecnológica de las estaciones ya existentes mediante la renovación de maquinaria en trece centros de inspección. Las actuaciones se desarrollan en las estaciones de Barbastro, Monzón, Teruel, Jaca, La Almunia, Gallur, Fraga, Caspe, Utebo, Quinto, Alcañiz, Calaceite y Cariñena.

La sustitución y actualización de los equipos de inspección permite incorporar tecnologías más avanzadas, aumentar la fiabilidad de los controles realizados y mejorar la eficiencia de los procesos de inspección, contribuyendo así a garantizar mayores niveles de seguridad para los vehículos que circulan por las carreteras aragonesas. El plan presta una atención especial al medio rural y al sector agrícola, para el que las unidades móviles de ITV constituyen una herramienta esencial.

La directora general insistía en que, mejorando y modernizando estas instalaciones, también se mejora la seguridad de los conductores. "Todo esto contribuye a la seguridad vial de los ciudadanos y hará que haya menos accidentes, con lo cual, esta mejora permitirá un mejor servicio impulsado por el Gobierno de Aragón de la mano de las concesionarias", ha añadido.

La red dispone actualmente de ocho unidades móviles agrícolas y se ha incorporado una nueva unidad destinada a la comarca del Bajo Aragón, que ya se encuentra en servicio. Esta ampliación facilita el cumplimiento de las obligaciones de inspección de la maquinaria agrícola y contribuye a reducir desplazamientos, costes y tiempos de espera para agricultores y profesionales del medio rural.

Más horarios y mayor capacidad de atención

Con el objetivo de responder al incremento de la demanda y ofrecer un servicio más accesible, también se ha trabajado en la ampliación de días y horarios de atención en varias estaciones. La estación de Calaceite presta actualmente servicio cinco días a la semana con una disponibilidad de 22 horas semanales. En Montalbán el horario alcanza las 38 horas y 45 minutos semanales. La estación de Andorra ofrece 25 horas semanales y la de Cariñena 23 horas semanales, todas ellas distribuidas en cinco días de atención. Un año después de su puesta en servicio, la nueva estación de Graus también ha ampliado su actividad para ofrecer su servicio lunes, martes y jueves de 8:30 a 15:30.

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El Gobierno de Aragón prevé continuar "ajustando y ampliando los horarios" en función de la evolución de la demanda, con el objetivo de reducir tiempos de espera y mejorar la comodidad de los usuarios.