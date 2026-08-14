La historia de los amantes del eclipse de Teruel: "Los astros han coincidido, igual que en un eclipse"

Un beso y un eclipse de fondo. El escenario: el pico del Buitre en Javalambre. Los protagonistas: un investigador del cosmos y su pareja. El resultado: una imagen que ha sido portada en la web del periódico y ha corrido por las redes sociales. Como pasa con estas cosas, captar el instante preciso fue una combinación de suerte y habilidad. Ahí estaba el ojo del fotógrafo de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Miguel Ángel Gracia, que había calibrado las lentes para captar a la multitud que observaba el momento. Pero de repente, un abrazo tierno le hizo cambiar el foco: solo quedaba esperar el momento del beso.

Los protagonistas de la foto son el jefe de ingeniería del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), Axel Yanes y la funcionaria de la Administración del Estado, Yolanda Marco. La pasión por las estrellas les acabó uniendo a pesar de que él es canario y ella turolense. "Supongo que los astros coincidieron, igual que en un eclipse", indica la aragonesa.

La foto de un beso bajo el eclipse en Javalambre. / Miguel Ángel Gracia

Marco ya estaba predispuesta a la astronomía, aunque ahora señale que la pasión por mirar los cielos se la ha inculcado Yanes. "Aquí en Teruel siempre se habla de que tenemos los cielos muy limpios y nos lo transmites desde pequeños, pues todos sabemos cómo se tiene que mirar, conocemos las estrellas y lo vamos fomentando gracias a tener algo cercano tan espectacular como es el observatorio", dice. Las subidas al observatorio de Javalambre antes de conocer a Yanes habían sido esporádicas, sobre todo a contemplar lluvias de estrellas.

La instalación científica también es parte importante en la vida del investigador canario. Se incorporó al proyecto desde sus comienzos, "cuando la montaña estaba pelada", participando activamente en la formación del equipo y en el desarrollo y puesta en marcha del observatorio. "Mi llegada a Teruel supuso un momento clave para mi vida profesional con el gran hito que ha sido conocer a Yolanda", celebra.

Este miércoles pasaban muchas cosas en la cima de esa montaña. Científicos, visitantes y acreditados cubrían sus ojos con las gafas polarizadas para ver desaparecer el sol. "Vivir una experiencia tan impactante con un grupo de personas como este al final lo hace incluso más especial, potencia todos los sentimientos. Yo me acuerdo de darme muchos abrazos, no solo con mi familia, sino con amigos y compañeros", describe Yanez. Con el momento cumbre de la ocultación total. "Así se lo dije a Yolana: ha sucedido, ha sucedido y lo hemos podido presenciar", explica.

Axel Yanes y Yolanda Marco, unidos por la pasión por las estrellas, este miércoles en Javalambre. / Miguel Ángel Gracia

Más allá de su beso, el momento vivido en la cima del Buitre marcará su memoria durante muchos años. "Como evento astronómico me pareció maravilloso: el tiempo se detuvo y cada segundo fue espectacular. Contemplar un astro oscuro con un halo brillante del tamaño del sol, con un diámetro angular importante, verlo con el paisaje de fondo muy oscurecido y con esa luminosidad, esa luminiscencia que había, fue espectacular y tenemos que reseñar que ninguna foto de las que hemos podido revisar describe exactamente lo que fue ese momento", asegura el investigador.

Lo vivido en el pico del Buitre también tuvo para Yanes un componente laboral, igualmente muy emotivo. "Para mí ha sido la culminación de un trabajo de muchos meses", destaca. De hecho desde el jueves ya se encuentra devolviendo la normalidad al centro de observación, coordinando un grupo de ingenieros de todo el rango: ópticos, mecánicos, electrónicos, informáticos. Todos ellos imprescindibles para la observación cosmológica. "La instalación es mu delicada, pues concentra una gran cantidad de tecnología científico-técnica", destaca.

Ahora la pareja ya está pensando en próximos eclipses. Y seguramente en próximos besos bajo la luz tenue. "Estamos planificando el del año que viene, queremos estar en la zona sur de España, en esa franja", es algo que no nos podemos perder, destaca Marco.