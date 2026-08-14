¿Cuál es el mejor Pueblo Cultural y Turístico de Aragón en 2026? Estos son los cuatro candidatos

La riqueza patrimonial, la historia, las tradiciones y la capacidad para convertir la cultura en un motor de desarrollo vuelven a ser protagonistas en una nueva edición de los Premios Pueblo del Año. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y La Crónica celebran este 2026 la quinta edición de una iniciativa que reconoce el esfuerzo de los municipios aragoneses por dinamizar el medio rural y combatir la despoblación a través de proyectos innovadores y sostenibles.

Dentro de la categoría Pueblo Cultural y Turístico, cuatro localidades optan al reconocimiento: Belchite,Biota, Cretas y Robres. Cada una de ellas representa una forma diferente de entender el patrimonio y la cultura, desde la conservación de monumentos históricos hasta la organización de festivales, ferias y propuestas que atraen cada año a miles de visitantes.

El ganador saldra de los votos de los lectores que tienen hasta el 30 de agosto para elegir a su favorito a través del siguiente enlace.

Estos galardones cuentan también con las categorías de Pueblo Cultural y Turístico y Pueblo Innovador y Tecnológico y con la colaboración y el apoyo de empresas y entidades arraigadas en la comunidad como Ambar, Embou, CVO Security y Comarca de las Cinco Villas.

Belchite: / Servicio especial

Belchite, memoria viva de la historia

Pocas localidades aragonesas cuentan con un patrimonio tan singular como Belchite. Su Pueblo Viejo, declarado este año Espacio de Interés Turístico de Aragón, constituye uno de los principales lugares de memoria histórica del país y recibe visitantes procedentes de numerosos puntos de España y del extranjero.

Además de convertirse en escenario habitual de películas, documentales y campañas publicitarias, el enclave continúa ampliando su atractivo gracias a las investigaciones arqueológicas realizadas en los últimos años. Entre los descubrimientos más destacados figura la localización de una sinagoga medieval del siglo XIV, conocida como La Sinoa, un hallazgo que abre nuevas posibilidades para el turismo arqueológico y la difusión del patrimonio judío aragonés.

A ello se suma la celebración del festival Belchite de Película, que convierte cada verano al municipio en un punto de encuentro entre cine, historia y cultura, así como la importancia de la tradición oleícola, otro de los elementos que forman parte de su identidad.

Biota: / Servicio especial

Biota, un viaje al corazón de la Edad Media

Situada en la comarca de las Cinco Villas, Biota conserva un importante legado histórico que se remonta al siglo XI. Pasear por sus calles supone descubrir un urbanismo medieval donde destacan edificios tan emblemáticos como el Palacio de los Condes de Aranda, el Palacio de los Vizcondes de Biota o la iglesia románica de San Miguel Arcángel, considerada uno de los principales referentes del románico aragonés.

En los últimos años, el municipio ha seguido ampliando su oferta cultural con la creación de un museo etnográfico instalado en el Palacio de los Vizcondes. Este espacio permite conocer cómo era la vida cotidiana en la localidad a través de herramientas agrícolas, mobiliario y objetos tradicionales conservados por generaciones de vecinos.

Gracias a la combinación entre patrimonio, historia y nuevas propuestas museísticas, Biota se presenta como una candidatura que apuesta por preservar su identidad mientras impulsa un turismo cultural de calidad.

Cretas: / Servicio especial

Cretas, patrimonio medieval y enoturismo

En la comarca turolense del Matarraña se encuentra Cretas, una localidad considerada una de las joyas medievales de Aragón. Sus calles empedradas, plazas porticadas y casas de piedra conservan el encanto de un casco histórico que ha sabido mantener su esencia a lo largo de los siglos.

Pero Cretas no solo destaca por su patrimonio arquitectónico. La localidad ha convertido el vino y la cultura popular en dos de sus principales señas de identidad gracias a la celebración conjunta de la Feria del Vino y la Feria Medieval, que este año han alcanzado su vigésimo quinta edición.

Este evento combina enoturismo, gastronomía, artesanía, recreaciones históricas y promoción del producto local, contribuyendo a dinamizar la economía del municipio y a consolidarlo como uno de los destinos turísticos más atractivos del Matarraña.

Robres: / Servicio especial

Robres, el teatro como motor del medio rural

La candidatura de Robres demuestra que la cultura también puede convertirse en un instrumento para dinamizar pequeños municipios y generar actividad durante todo el año.

Esta localidad oscense se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales del medio rural gracias al prestigio de su Teatro de Robres y a la reciente inauguración del único espacio fijo de nueva construcción en España diseñado como un Corral de Comedias.

Su programación incluye propuestas de gran relevancia como el Festival Internacional de la Oralidad, que reúne cada verano a artistas y compañías teatrales; el Festival Rural de Artes de Calle, pensado para acercar la cultura a todos los públicos; o el ciclo Otoño Vivo, que mantiene una intensa agenda cultural durante varias semanas.

La apuesta constante por las artes escénicas ha convertido a Robres en un ejemplo de cómo la cultura puede generar oportunidades, atraer visitantes y fortalecer la vida social en el medio rural.

Cuatro formas de entender la cultura

Aunque comparten candidatura, las cuatro localidades representan modelos muy distintos de desarrollo cultural. Belchite convierte la memoria histórica en un recurso turístico de primer nivel; Biota apuesta por la conservación del patrimonio medieval; Cretas une patrimonio, vino y tradición para impulsar el turismo y Robres sitúa las artes escénicas en el centro de su actividad.

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Los candidatos han sido seleccionados por un jurado especializado, aunque serán finalmente los lectores quienes elijan al ganador mediante votación popular. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto, mientras que el nombre del municipio vencedor se dará a conocer el próximo 10 de septiembre, durante la gala de entrega de los premios que se celebrará en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli de Zaragoza.