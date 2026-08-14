Ni Zarautz ni La Concha: la desconocida playa del norte a menos de tres horas de Zaragoza que es perfecta para una escapada

Los aragoneses que buscan escapar del calor están mirando cada vez más hacia el norte en busca de una escapada con temperaturas más suaves, buena gastronomía y una playa infinita donde respirar la naturaleza. El País Vasco se ha erigido como principal candidato a quitarle en los próximos años la etiqueta de destino vacacional para zaragozanos, turolenses y oscenses a Cataluña y Comunidad Valenciana. San Sebastián y Zarautz suelen ser los destinos más conocidos del Cantábrico, pero cada vez más viajeros descubren una alternativa menos masificada y muy cómoda para un viaje de fin de semana.

El litoral guipuzcoano esconde pueblos pesqueros con playas preciosas que todavía han conseguido escapar del auge turístico. Uno de los municipios menos masificados a pesar de encontrarse a poco más de 10 kilómetros de San Sebastián es Orio. Este pueblo situado entre montañas y con la desembocadura del río Oria como principal atractivo natural es conocido por la pesca, el Camino de Santiago y el remo.

Vista de Orio a pocos kilómetros de San Sebastián / TURISMO DE EUSKADI

Menos de tres horas desde Zaragoza

Orio cuenta con una de las playas más bonitas de todo el Cantábrico a menos de tres horas de Zaragoza. Se trata de la playa de la Antilla, el mayor arenal de la localidad vasca que combina paisaje entre montañas, tranquilidad junto a los acantilados del monte Kukuarri que nacen junto a la desembocadura del río Oria. La playa, tal como informa Turismo de Euskadi, fue reformada en 1997 y cuenta con 3.500 metros de superficie. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar en los alrededores de un hermoso parque con juegos y columpios. La Antilla también tiene un camping y un paseo marítimo.

Este pequeño pueblo vasco cuenta con la ventaja de esta situado entre dos núcleos turísticos de gran calibre como Zarautz y San Sebastián. Hasta la playa de La Antilla acuden también aficionados a la pesca y otros deportes acuáticos como el surf, piraguismo o el windsurf. Su entorno permite disfrutar del baño, pasear junto al mar y acercarse después al casco urbano de Orio, un municipio conocido por su tradición marinera y por su buena oferta gastronómica. "La mejor playa en la que hemos estado. Muy familiar y segura", afirman algunos usuarios que se han dejado caer por el municipio guipuzcoano.

Playa de Orio / GUÍA PAÍS VASCO

Desde uno de los laterales del arenal nace un sendero que lleva a los más valientes a disfrutar de una panorámica espectacular del mar y todo el municipio. Se trata de un paseo de aproximadamente medio kilómetro con pendiente ascendiente que los vecinos de Orio utilizan para hacer deporte.

Otra playa sin baño, pero con una preciosa panorámica

La playa de La Antilla no es la única de Orio que al otro lado del río cuenta con la Playa de Orizabar con vistas al puerto deportivo y mucho menos frecuentada. Su carácter solitario hace que se convierta en un lugar apacible, pero no tiene servicio de vigilancia por lo que el Gobierno de Gipuzkoa no permite el baño por la acumulación de fangos. "Podemos pasear por la orilla a su largo de sus 200 metros o disfrutar de las magníficas vistas que nos ofrece la margen derecha del río", explican.

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Orio tiene una larga tradición pesquera / EUSKADI

Desde la playa de Orizabar se contempla el puerte deportivo de Orio, inaugurado en 2007 para ofrecer más de 290 amarres. El casco urbano de la localidad está presidido por la iglesia de San Nicolás de Bari, construida en el siglo XVII sobre la antigua parroquia. El centro del pueblo transporta el visitante a la Edad Media con sus calles empedradas, sus escudos en las fachadas y los colores de sus ventanales. Tal como explican varios portales de turismo, no puedes perderte la Goiko Kale de estructura medieval.