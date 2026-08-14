Nuevos engaños a temporeros en Aragón: una empresa estafa a medio centenar de bolivianos en la recogida de fruta en La Almunia

La campaña de la fruta en Aragón sigue sumando irregularidades. La Federación de Industria de CCOO Aragón ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la empresa Natural Fruit Investment SL por presuntas infracciones "de normas de orden social y en materia de derechos y libertades de las personas extranjeras en España". Según la organización sindical, la compañía contrató en origen a unas 50 personas de nacionalidad boliviana "en términos totalmente irregulares". Los afectados habrían tenido que abonar alrededor de 2.000 euros a una persona intermediaria, además de asumir el coste de sus billetes hacia España, los traslados a la finca agrícola y el alojamiento, el cual carece de agua corriente.

La organización sindical señala asimismo que los contratos "no reúnen los requisitos establecidos por la legislación española" y que las retribuciones se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional. A ello se suma una situación laboral inestable en la que, desde el pasado 10 de junio hasta la fecha, los empleados solo han trabajado unos diez días, sin haber prestado servicios ni haber recibido ningún sueldo durante el mes de agosto. El engaño ha llegado todavía más lejos. Según han denunciado, a los trabajadores se les ha comunicado que deben regresar a su país abonando ellos mismos el billete de vuelta, lo que genera una situación de grave precariedad e incertidumbre en este colectivo vulnerable.

Este caso se suma a otros incumplimientos en materia de seguridad laboral como el denunciado por el propio sindicato en Caspe, donde una falsa empresa de trabajo temporal dejó tirados a una veintena de trabajadores de Mali a quienes también les cobraban costes de transporte y un alojamiento precario para posteriormente abandonar la zona sin abonar los salarios ni realizar las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social. Igualmente se les prometió un volumen de trabajo que finalmente no fue real.