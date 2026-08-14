El PSOE Aragón destaca "la capacidad de trabajo y el conocimiento del territorio" de Javier Lambán en el primer aniversario de su muerte

El PSOE Aragón ha enviado este viernes un comunicado de prensa en recuerdo del primer aniversario (se cumple el 15 de agosto) del fallecimiento de Javier Lambán, presidente de Aragón entre 2015 y 2023 y secretario general de los socialistas hasta 2024. Los socialistas se presentan "con un recuerdo emocionado" de quien fuera su líder durante más de una década y lo destacan como "uno de los principales referentes del socialismo aragonés y una figura decisiva en la vida política e institucional en la comunidad durante las últimas décadas".

La organización socialista ha puesto en valor una trayectoria marcada por la defensa de Aragón, el compromiso con la igualdad entre territorios y una forma de ejercer la política basada en el rigor, el diálogo y la cercanía con la ciudadanía. Desde su etapa como alcalde de Ejea de los Caballeros hasta su presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, Lambán dejó una impronta que sigue presente en numerosos proyectos e iniciativas que transformaron la Comunidad.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado que "Javier Lambán dedicó su vida a construir un Aragón más fuerte, más cohesionado y con mayores oportunidades para todos. Su compromiso con esta tierra fue absoluto y su legado continúa inspirando a quienes creemos en una política útil, honesta y al servicio del interés general".

Alegría ha destacado que "fue un presidente que supo defender los intereses de Aragón con firmeza y lealtad institucional, siempre anteponiendo el bienestar de los aragoneses a cualquier otra consideración. Su capacidad de trabajo, su conocimiento del territorio y su profundo sentido de la responsabilidad forman parte de la mejor historia del socialismo aragonés".

La dirigente socialista también ha querido poner el acento en la dimensión humana del expresidente. "Quienes tuvimos la oportunidad de compartir con Javier años de trabajo sabemos que, además de un gran servidor público, fue una persona de profundas convicciones, generosa con sus compañeros y siempre dispuesta a escuchar. Ese recuerdo permanece intacto entre quienes le conocimos".

El PSOE Aragón considera que el mejor reconocimiento a su figura es continuar impulsando políticas que refuercen la cohesión territorial, la calidad de los servicios públicos, el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades, principios que guiaron la acción política de Javier Lambán a lo largo de toda su trayectoria.

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En este primer aniversario, la Comisión Ejecutiva Regional traslada de nuevo su cariño y cercanía a la familia y amistades de Javier Lambán y expresa su agradecimiento por una vida dedicada al servicio de Aragón. "Su ejemplo nos recuerda que la política alcanza su mayor sentido cuando se ejerce con vocación, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. Ese será siempre el recuerdo que conservaremos de Javier", ha concluido Pilar Alegría.