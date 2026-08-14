El refugio de Mario Vaquerizo en Aragón: concierto de Fangoria y una tarde en la feria

Huesca está sumido en sus fiestas patronales. San Lorenzo da a la ciudad un atractivo diferente donde oscenses de toda la vida conviven con visitantes en un ambiente de celebración y donde lo que importa es pasárselo lo mejor posible. En estas fechas también se deja ver alguna que otra cara conocida del panorama nacional.

Durante la madrugada del 11 de agosto, Huesca, en plena celebración de las fiestas de San Lorenzo, acogió la actuación de Fangoria. El dúo de electropop formado por Alaska y Nacho Canut ofreció uno de los conciertos más multitudinarios de las fiestas oscenses. En su recital se congregaron más de 14.000 personas en el exterior del Palacio de Congresos.

Alaska y Nacho Canut (Fangoria), en una imagen reciente. / Servicio Especial

Mario Vaquerizo en San Lorenzo

La llegada del dúo también supuso que acompañándolos estuviera otro artista y famosa figura del panorama español. Ni más ni menos que el marido de Alaska, Mario Vaquerizo. Estas dos personalidades llevan 27 años de relación y están casados. El también cantante y líder de las Nancys Rubias no actuó ni tiene previsto hacerlo en las fiestas de San Lorenzo, pero sí que vivió las celebraciones como uno más.

En el Instagram oficial de Alaska, la cantante ha compartido dos fotos de Mario pasándoselo en grande en Huesca. En el post, se ve a Vaquerizo con unas patatas fritas y un peluche, con una de las atracciones de la feria de fondo. El artista decidió así pasar la tarde previa al concierto en el recinto ferial.. "Marido que se va a la feria y gana un peluche para su mujer y además le trae patatas fritas", explica Alaska en el post de sus redes sociales.

Así fue la tarde de Mario Vaquerizo en la feria de Huesca

Mario también ha compartido fotos en su Instagram. En ellas se le puede ver en diferentes lugares de la feria y en una churrería posando junto a los trabajadores. "¡Ayer me lo pasé bomba en la feria de Huesca! Ojalá el mundo siempre fuera una feria", detalla el cantante. Su pie de foto continúa haciendo una breve enumeración de lo que hizo por la zona: "Gané tirando a los globos la nueva mascota de @alaskaoficial, más atracciones y venta de churros riquísimos con patatas fritas incluidas. Muy total".

Más allá de sus respectivas carreras musicales, Alaska y Mario Vaquerizo se han convertido con los años en una de las parejas más reconocibles de la cultura pop española. Se conocieron en 1999 y desde entonces han compartido buena parte de su vida pública, hasta convertirse incluso en protagonistas de su propio reality, Alaska y Mario, emitido por MTV. El programa mostró su día a día y el particular universo que rodea a una de las parejas más mediáticas de España.

Las fiestas de San Lorenzo están ya por terminar. Por ellas, otros artistas que han aparecido para subirse al escenario. Por la capital oscense a lo largo de esta semana ha habido conciertos de Nil Moliner, Nacha Pop y Camellos. Las celebraciones culminarán con la sesión del DJ Andrés Campos.