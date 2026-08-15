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Abel Sinisterra, el zaragozano que ha vivido en primera persona el terremoto de Colombia: “Lugares en los que estuvimos hace dos días, ahora están destruidos”

El zaragozano, que viajaba con su padre por Colombia, se encontraba en Medellín cuando el seísmo de magnitud 7,4 sacudió el país y obligó a cancelar su vuelo a Santa Marta

Abel y Juan Sinisterra en el Peñol de Guatapé, en Colombia

Abel y Juan Sinisterra en el Peñol de Guatapé, en Colombia

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Alba Ortubia

Alba Ortubia

Zaragoza

Colombia atraviesa uno de los mayores desastres de su historia reciente. El lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el centro y occidente del país. Cinco días después, el recuento de daños es devastador: 3.500 heridos y 265 muertos, uno de ellos español.

Así se ve Cali (Colombia) desde el aire después del terremoto

Así se ve Cali (Colombia) desde el aire después del terremoto / Prensa Ibérica

Afortunadamente, muchos otros españoles han corrido una mejor suerte. Uno de ellos es Abel Sinisterra, un zaragozano de 35 años que el pasado 3 de agosto llegó a Bogotá junto a su padre para conocer el país.

“Empezó a moverse todo”

Tras desembarcar en la capital, visitaron Pereira y posteriormente, se desplazaron a Medellín. Fue en sus últimos momentos en la ciudad de Antioquia cuando el mundo comenzó a temblar. “Estábamos yendo al aeropuerto y parados en un peaje, empezó a moverse todo. Cuando terminó, nos retuvieron allí porque el peaje daba a un túnel de 8 kilómetros que cerraron por precaución”, rememora. 

El terremoto se sintió en Medellín con una magnitud de 6,7. “Se notó muchísimo, pero los daños no fueron como en Pereira. La iglesia, el hotel y los bares en los que habíamos estado hacía dos días, ahora están destruidos”, afirma Sinisterra. 

Vuelos de vuelta agotados y billetes de hasta 8.000 euros

Tras el susto, finalmente consiguieron llegar al aeropuerto de Medellín. Pero, en la fila de embarque de su vuelo hacia Santa Marta, empezaron a sonar las alarmas y evacuaron el aeropuerto por precaución ante posibles réplicas.

“Nuestro vuelo fue cancelado y tuvimos que buscar un alojamiento en Medellín”, recuerda el zaragozano. En ese momento, movidos por la incertidumbre, intentaron comprar un vuelo de vuelta a España, pero todos los billetes se habían vendido. “Solo quedaban asientos en Business por 8.000 euros”, explica Sinisterre.

“Nos podría haber tocado perfectamente”

Como al día siguiente pudieron llegar a Santa Marta sin problemas, los zaragozanos decidieron continuar su viaje por el norte del país, un área donde el seísmo se dejó notar con mucha menos intensidad. A pesar del miedo que sintieron, Abel se considera afortunado. “Nos podría haber tocado perfectamente, hemos tenido mucha suerte”, reconoce.

Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó, Colombia.

Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó, Colombia. / Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Lo que sí lamenta es la gestión del Ministerio de Exteriores español, que en ningún momento ha intentado contactar con ellos o mandarles algún aviso a pesar de haberse inscrito en su registro de viajeros antes de partir.

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En los próximos días, los zaragozanos recorren Isla Múcura antes de volver a su país natal el 20 de agosto. Sin embargo, su mente no abandona a los afectados. “Hace falta mucha ayuda porque la zona de Cali está fatal, las imágenes de Cali son horribles”, asevera. 

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