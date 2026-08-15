Los afectados de Oncología de Barbastro agradecen "la importante mejora" del servicio tras la incorporación de especialistas

La Plataforma de Afectados de Oncología del Hospital de Barbastro ha emitido un comunicado en el que expresa públicamente su "más sincero agradecimiento" por la "importante mejora" que ha experimentado el Servicio de Oncología del Hospital de Barbastro en los últimos meses. La organización explica que ahora el servicio cuenta con el equivalente a 3,5 oncólogas, frente al 1,5 especialistas con el que tenían que lidiar hace unos meses, lo que motivó la protesta de un colectivo vulnerable en el ámbito sanitario.

La entidad recuerda que durante un periodo prolongado el servicio afrontó una insuficiencia de profesionales que situó su plantilla en el equivalente a 1,5 especialistas en Oncología Médica. Según la plataforma, esta situación generó dificultades para garantizar una atención sanitaria estable y continuada a los pacientes del área de influencia del hospital.

La organización sitúa un punto de inflexión en la visita al Hospital de Barbastro del consejero de Sanidad, Ángel Sanz, durante la que se abordaron las necesidades planteadas por pacientes y profesionales. Posteriormente se produjeron cambios en la Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, encabezada por José Ignacio Castaño, y en la Gerencia del Sector Sanitario de Barbastro, dirigida por Carmen Tosat.

La plataforma considera que el refuerzo de la plantilla supone una mejora para la atención de los pacientes y para el conjunto del área de influencia del hospital. Al mismo tiempo, señala que todavía existen retos pendientes y anuncia que continuará trabajando para alcanzar una estructura "plenamente estable, completa y de la máxima calidad".

En su comunicado, la entidad agradece la actuación del consejero de Sanidad, la Dirección del Hospital de Barbastro, la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Barbastro, la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro y los Consejos de Salud del Sector. También reconoce la labor de las profesionales del Servicio de Oncología.

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La Plataforma de Afectados de Oncología concluye que la situación actual permite afrontar los tratamientos "con más tranquilidad" y atribuye la evolución registrada al trabajo conjunto y al diálogo entre pacientes, profesionales e instituciones.