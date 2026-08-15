Los bomberos forestales de Aragón dicen que combaten el fuego "al límite" y mantienen la huelga desde el 18 de agosto

Los bomberos forestales de Aragón han asegurado que están combatiendo el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) con un operativo "al límite" y han reiterado que mantienen la huelga indefinida desde el 18 de agosto para reclamar un refuerzo en el dispositivo autonómico de prevención y extinción de incendios, a no ser que se produzcan avances en las negociaciones "en los próximos días".

Los sindicatos CGT, OSTA, UGT y CCOO, que integran la mayoría del Comité Intercentros de la empresa pública Sarga y el Comité de Huelga de Bomberos y Bomberas Forestales de Aragón, han alertado de que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad (Infoar) está "estructuralmente infradimensionado".

Una realidad que se está haciendo "especialmente visible", estos días con el incendio de Las Peñas de Riglos, que ya supera las 12.000 hectáreas, mantiene evacuadas a más de 1.000 personas y ha obligado a desplegar un dispositivo histórico con una destacada presencia de medios de otras Comunidades Autónomas como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, además de los medios del Ministerio como las BRIF y la UME.

En ese sentido, han dejado clara que, mientras la atención mediática e institucional se centra de forma reiterada en los refuerzos externos, las brigadas forestales de Sarga continúan siendo la base del operativo sobre el terreno. Estos profesionales están afrontando jornadas que superan con frecuencia las 20 horas, con brigadas incompletas y con descansos "claramente insuficientes", han aseverado.

"El resultado es un dispositivo que se satura incluso ante un solo gran incendio, sin necesidad de que se produzca simultaneidad de fuegos con un altísimo índice de siniestralidad, como ha reconocido --el consejero responsable de las emergencias, Roberto-- Bermudez de Castro", han añadido.

A ello ha sumado que esta situación ha provocado una "falta de medios" en un primer momento para hacer frente al incendio declarado este viernes en la Sierra de Algairén, entre los municipios de Almonacid de la Sierra y Alpartir, que obligó a pedir medios a Castilla-La Mancha. "Esto evidencia, que el departamento de Medio Ambiente es incapaz de gestionar eficientemente las emergencias", han criticado.

Desde el Comité de Huelga han subrayado que el refuerzo de personal y la mejora de las condiciones laborales "no son una reivindicación abstracta, sino una necesidad urgente para que Aragón disponga de un operativo autonómico capaz de responder con mayor eficacia y seguridad, reduciendo la dependencia sistemática de medios externos".

Huelga desde el 18 de agosto

Al estar los servicios mínimos fijados en el 100%, los bomberos y bomberos forestales continuarán atendiendo todos los incendios y emergencias con total normalidad, han señalado los representantes sindicales, que han precisado que las movilizaciones se realizarán exclusivamente en los días de descanso semanal para que "en ningún momento" se interrumpa la respuesta a las emergencias

Han insistido en que esta convocatoria de huelga "no supone un abandono del servicio público". "Al contrario: es una reclamación para que el dispositivo autonómico tenga la dimensión y las condiciones necesarias para hacer frente a la nueva realidad de los incendios de sexta generación y al impacto del cambio climático, han recalcado.

En su opinión, la situación actual de Peñas de Riglos demuestra que, cuando el operativo local está al límite, la dependencia de medios estatales "se convierte en la norma y no en la excepción".

Más plantilla y más descanso

Entre las reivindicaciones de los bomberos forestales está el aumento de la plantilla entre 150 y 200 efectivos para reforzar las brigadas terrestres y helitransportadas durante todo el año, mejorando tanto la capacidad de respuesta como los tiempos de descanso.

Asimismo, piden garantía real de los descansos legales y eliminar las turnicidades que dificultan la conciliación y generan fatiga extrema, además de mejorar los medios materiales y avituallamiento durante la extinción.

Entre las reclamaciones, figura también el reconocimiento retributivo específico de la peligrosidad, el esfuerzo físico, la toxicidad, la penosidad y el riesgo psicofísico del trabajo, conforme a la normativa vigente.

Contrataciones por un mínimo de seis peses para los puestos fijos de vigilancia, compensaciones económicas por utilizar el vehículo propio, retribución de las horas efectivamente realizadas o una negociación "seria" con interlocutroes que tengan capacidad real de decisión, algo que creen que no se produjo en el acto de conciliación celebrado esta semana en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), completan las reivindicaciones más destacadas de los trabajadores.

Desde CGT, OSTA, UGT y CCOO han insistido: "Apagar incendios no debería quemarnos la vida" y se exige al Gobierno de Aragón y a SARGA que se sienten a negociar de forma real y con voluntad de acuerdo".

"La seguridad de Aragón y de quienes la defienden diariamente está en juego", han concluido, a la vez que han reiterado su disposición al diálogo, pero advirtiendo de que la convocatoria de huelga se mantendrá "si no se producen avances reales en los próximos días".