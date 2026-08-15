Las desgarradoras palabras de la alcaldesa de Santa Cruz de la Serós a sus vecinos: "Los bomberos me han asegurado que nuestras casas estarán aquí cuando volvamos"

Santa Cruz de la Serós es uno de los 18 municipios que han sido desalojados a causa del devastador incendio de Las Peñas de Riglos, que avanza sin control tras haber calcinado 15.000 hectáreas. Seis días de angustía y desesperación.

Son esos sentimientos los que tiñen el discurso que la alcaldesa de la localidad, Marifé Vinacua, pronunció ante sus vecinos para anunciarles que debían abandonar el pueblo ante el avance del incendio. "Esta viniendo fuego por el otro lado y el pueblo se está convirtiendo en una ratonera", reconocía con la voz quebrada. El temor a perder aquello que conocen como hogar es el mayor terror de los desalojados: "Solo se están quedando los bomberos profesionales y los efectivos de la UME. Me han asegurado que nuestras casas estarán tranquilas, que se van a salvar y que estarán aquí cuando volvamos", explicó.

Servicio especial

Pero en su discurso afloró otra emoción: la rabia. Rabia ante unas instituciones que, según la alcaldesa, han desprotegido a la montaña aragonesa. "Si las políticas se hicieran contando con la opinión del territorio en vez de en Madrid o en Bruselas, seguramente todo esto no estaría pasando. Porque la vergüenza es esa. Nos quieren decir cómo vivir en nuestros territorios gente que ni siquiera sabe dónde están". Vinacua considera que este descuido no es una novedad. "Esto se podía preveer, hace 20 años ya sabía cuál era la situación. Tanto paisaje protegido lo que ha hecho es desprotegernos", asegura.

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Para finalizar su discurso, la alcaldesa agradeció la colaboración de agricultores, voluntarios y Guardia Civil, de "toda la gente que está al pie del cañón". Porque "ellos son los que nos dan fuerzas", concluye.