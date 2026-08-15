La DGA no autoriza el endeudamiento del Ayuntamiento de Calatorao para construir la residencia de mayores.

El Ayuntamiento de Calatorao solicitó en 2025 autorización a la DGA para la construcción de una residencia de mayores. “Es una competencia autonómica, por lo que debemos pedir autorización a la DGA - explica David Felipe, alcalde la localidad-. Nos han comunicado que no podemos endeudarnos más del 110% de las partidas del presupuesto anual que se contabilizan en estos casos y esto nos obliga a reformular el planteamiento inicial. Como el proyecto es modular, vamos a modificarlo y solicitaremos de nuevo autorización a la DGA para construir la residencia por fases”.

Para iniciar la construcción de la residencia el ayuntamiento adquirió tres parcelas con un total de 3.422 metros cuadrados por un valor de 226.045 euros que unido a los antiguos depósitos de agua y a un parque que quedará integrado en el proyecto, generan una parcela de 5.600 m2. La redacción del proyecto fue adjudicada a Sicilia y Asociados SLP por un importe de 115.000 €, una vez que fue inadmitido el recurso especial que presentó ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) una de las empresas que participó en el procedimiento de licitación del contrato.

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El Ayuntamiento de Calatorao que tiene un presupuesto de 4,7 millones de euros para 2026, que no está endeudado y tiene 5 millones de remanentes de tesorería, se ve obligado a una modificación del proyecto y un retraso en su ejecución. "La residencia es un servicio muy demandado entre los vecinos, tenemos decenas de mayores en las residencias de la zona y lamentablemente este tipo de proyectos no cuentan con ningún tipo de subvención, por lo que tenemos que tirar hacia adelante con nuestros recursos y eso nos obligará a invertir más tiempo en su construcción", afirma el alcalde.