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Directo | El incendio de Las Peñas de Riglos supera las 15.000 hectáreas quemadas tras una "noche complicada"

Sigue la última hora del fuego declarado el pasado lunes 10 de agosto y que mantiene evacuados 18 municipios y desalojados a más de 1000 personas y un camping en Huesca

En vídeo | Los agentes de la UME protegen del fuego a la localidad de Alastuey (Huesca)

En vídeo | Los agentes de la UME protegen del fuego a la localidad de Alastuey (Huesca)

Ministerio de Defensa

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Carlota Gomar

Marcos Calvo Lamana

Zaragoza / Las Peñas de Riglos

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos comienza su sexto día activo y fuera de control tras afectar a más de 15.000 hectáreas y obligando a desalojar 18 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas. Las poblaciones evacuadas son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo y Osia. Además, el Gobierno de Aragón también ha desalojado un camping. Son más de mill las personas desalojadas.

El fuego también se ha propagado con virulencia hacia una de las zonas naturales con mayor valor natural e histórico, San Juan de la Peña, y ha amenazado el monasterio viejo, cuna del Reino de Aragón, y el nuevo. La UME y los técnicos de Patrimonio de la DGA lograron salvar los bienes más valiosos y trasladarlos al Museo de Huesca.

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Mapa interactivo del incendio de La Peña

El incendio continúa sin control y  preocupa el entorno natural de San Juan de la Peña. El operativo de extinción no ha hecho más que crecer desde el lunes al mediodía, cuando se dio la voz de alarma sobre un fuego que, según las primeras pesquisas, se habría originado en el entorno de las obras de la carretera A-132. El presunto autor del fuego ha ingresado en prisión sin fianza.

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