Directo | El incendio de Las Peñas de Riglos supera las 15.000 hectáreas quemadas tras una "noche complicada"

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos comienza su sexto día activo y fuera de control tras afectar a más de 15.000 hectáreas y obligando a desalojar 18 municipios de Huesca que, en total, suman más de un millar de personas. Las poblaciones evacuadas son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo y Osia. Además, el Gobierno de Aragón también ha desalojado un camping. Son más de mill las personas desalojadas.

El fuego también se ha propagado con virulencia hacia una de las zonas naturales con mayor valor natural e histórico, San Juan de la Peña, y ha amenazado el monasterio viejo, cuna del Reino de Aragón, y el nuevo. La UME y los técnicos de Patrimonio de la DGA lograron salvar los bienes más valiosos y trasladarlos al Museo de Huesca.

Mapa interactivo del incendio de La Peña

El incendio continúa sin control y preocupa el entorno natural de San Juan de la Peña. El operativo de extinción no ha hecho más que crecer desde el lunes al mediodía, cuando se dio la voz de alarma sobre un fuego que, según las primeras pesquisas, se habría originado en el entorno de las obras de la carretera A-132. El presunto autor del fuego ha ingresado en prisión sin fianza.

El fuego arrasa más de 15.000 hectáreas El fuego afecta ya a más de 15.000 hectáreas y el dispositivo se mantiene hoy en su máximo nivel de despliegue, con más de 600 efectivos trabajando de forma simultánea y entre 30 y 35 medios aéreos.

Incendio de Almonacid Además del incendio en Las Peñas de Riglos se mantiene activo un segundo fuego en la comunidad, en Almonacid de la Sierra, declarado a última hora de la tarde de este pasado viernes. De momento ha afectado a 200 hectáreas y su evolución es "favorable", según ha informado el Gobierno de Aragón. El operativo de extinción ha podido trabajar bien durante la madrugada y se han ido incorporado los medios aéreos tras el amanecer

Previsión meteorológica este sábado en la zona del incendio de Las Peñas de Riglos La previsión meteorológica de este sábado en la zona afectada por el incendio de Las Peñas de Riglos es más esperanzadora que los días previos. La principal novedad es que caerán las temperaturas por debajo de los 30 grados durante la jornada de hoy y la de mañana domingo. También ayudarán las previsiones de chubascos en esa zona. El principal enemigo para los equipos de extinción será el viento, que será cambiante durante todo el día.

Así han sido los trabajos en el incendio de Las Peñas de Riglos esta madrugada Los trabajos de los equipos de extinción en el incendio de Las Peñas de Riglos se han centrado esta madrugada en tres puntos: primero, en defender las poblaciones de Triste y Anzánigo para consolidar el flanco derecho del fuego; segundo, trabajar en la cabeza del flanco izquierdo, que avanza hacia Puente la Reina, para proteger a las poblaciones que se encuentran a su paso; y tercero, velar por los dos monasterios, viejo y nuevo de San Juan de la Peña y la población de Santa Cruz de la Serós

Una noche "complicada" en el incendio de La Peña de Riglos El incendio de Las Peñas de Riglos continúa fuera de control. Esta pasada madrugada ha sido de nuevo "complicada". El Gobierno de Aragón informa que los trabajos se han realizado en unas condiciones "algo más favorables" tratando de contener el avance de las llamas. Sin embargo, el perímetro del fuego ha aumentado. Este sábado, está previsto el despliegue de un dispositivo formado por 32 medios aéreos y más de 600 efectivos terrestres.

Marcos Calvo Lamana El comportamiento "errático" del incendio de Riglos deja más de mil evacuados tras un quinto día "muy duro" No hay respiro en el incendio que asola la joya natural que alumbró el reino de Aragón. La conjunción de unas temperaturas extremas, un "comportamiento errático" del fuego a causa de los volantazos del viento y un inagotable combustible arbóreo hacen correr el fuego como un caballo desbocado. El siniestro forestal supera ya las 12.000 hectáreas afectadas y mantiene desalojadas a un millar de personas pertenecientes a 18 localidades y un campamento de verano cinco días después del inicio de las llamas, cuyo presunto autor, un trabajador de las obras de renovación de la carretera A-132, ha ingresado este viernes en prisión. Lee aquí la crónica completa del quinto del incendio en Las Peñas de Riglos.

Bermúdez de Castro, sobre el detenido por el incendio: "Que se pudra en la cárcel" La Guardia Civil ha anunciado este viernes que el detenido por el incendio de La Peña de Riglos ha ingresado, sin fianza, en la prisión de Zuera. Preguntado por esta circunstancia, el consejero aragonés de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha agradecido a la Benemérita "que hayan sido capaces de esclarecer lo sucedido". El consejero ha rechazado "los comentarios que se veían redes sociales" y ha lamentado que se haya insinuado que "la DGA provocó el incendio en las obras". Bermúdez de Castro ha anunciado que el Gobierno de Aragón se personará como perjudicado en el proceso. "Solo una mala persona puede provocar una devastación de este calibre, que se pudra en la cárcel", ha terminado.

Las evacuaciones que se han realizado durante la jornada de hoy elevan a 1.021 las personas afectadas por los desalojos de 18 núcleos. En estos momentos están evacuados Villalangua (30 personas), Salinas de Jaca (30), Ena (40), Centenero (40), Santa María de la Peña (18), Triste (56), La Peña Estación (66), Yeste (6), Bailo (150), Larués (111), Arbués (13), Alastuey (26), Botaya (37), Osia (12), Camping Pirineos (100), Santa Cruz de la Serós (74), Binacua (46), Atarés (83) y Anzánigo, población y campamento (83). De estas, 78 personas permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones: 28 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, 23 en el pabellón municipal de Ayerbe, 10 en La Liena Valero, 8 en el piso municipal de Ayerbe, 7 en la residencia Vitalia y 2 en la residencia Casbas.

Durante la jornada de hoy, el flanco derecho del incendio de Riglos ha avanzado en dirección a Puente la Reina de Jaca, localidad que, en principio, no corre peligro en estos momentos. Por su parte, la cola de este mismo flanco ha registrado una proyección hacia el entorno del Monasterio Nuevo, favorecida por un viento de componente este vinculado a las tormentas registradas en la zona, lo que ha provocado la entrada del fuego en la pradera. El incendio ha llegado a rodear el Monasterio Nuevo sin alcanzar el edificio, mientras que el Monasterio Viejo ha permanecido protegido. Además, a media tarde, un cambio en la dirección del viento ha provocado la reactivación de la cola del flanco derecho, que la pasada noche obligó a evacuar varios municipios.