Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora incendio La Peña (Huesca)Terremoto GranadaAniversario muerte LambánVenta Liso Real ZaragozaRestaurante Ibai GómezMonasterio San Juan de la Peña
instagramlinkedin

La espectacular ruta que recorre una de las joyas del Pirineo: un monasterio del siglo IX y a las puertas del Parque Natural del Posets Maladeta

El Pirineo aragonés atrae a miles de visitantes gracias a su combinación de tradición, modernidad y actividades deportivas, especialmente en la comarca de La Ribagorza

Parque Natural Posets Maladeta

Parque Natural Posets Maladeta / Turismo de Aragón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vanesa Lacambra

Aragón lleva años consolidándose como uno de los territorios más atractivos de España para quienes buscan montaña, naturaleza y tranquilidad. Entre sus destinos más solicitados, destaca la comarca de La Ribagorza, una comarca que ha sabido unir tradición y modernidad, deporte y patrimonio, convirtiéndose en una puerta de entrada al Pirineo aragonés para miles de visitantes cada temporada estival.

Uno de los recorridos más espectaculares de toda la zona, se encuentra la llamada Ruta Pirineo Salvaje, un itinerario que atraviesa la comarca ribagorzana y que permite recorrer casi 176 kilómetros de paisajes abruptos, pueblos de piedra y entornos repletos de magia. El viaje comienza en Foradada del Toscar, un punto discreto que da paso a Campo, un pequeño municipio ubicado entre el Turbón y Cotiella. Una zona con una gran actividad de diferentes deportes acuáticos en los puntos de baño habilitados.

Turbón

Turbón / EL PERIÓDICO

El valle de Benasque, uno de los más imponentes de la comunidad

La carretera avanza hacia Chía, donde las vistas se abren hacia la sierra antes de entrar en el valle de Benasque. Sahún y Anciles aparecen como dos pueblos que conservan buena parte de la arquitectura tradicional pirenaica, con casas solariegas, calles estrechas y templos que han resistido siglos de historia. El siguiente gran punto del recorrido es Benasque, uno de los centros más importantes de Aragón. Situado a 1.138 metros de altitud y bajo la presencia del Aneto, la localidad se encuentra a las puertas del Parque Natural de Posets y Maladeta.

Desde este punto se puede subir a Cerler, una de las estaciones de esquí más emblemáticas del Pirineo aragonés o continuar hacia Llanos del Hospital, un enclave histórico que durante siglos sirvió de refugios para quienes cruzaban los Pirineos hacia Francia. Poco después la carretera se dirige hacia Castejón de Sos, conocido por el parapente y por espacios naturales como las Doce Cascadas de Liri. Desde allí, el recorrido se adentra en valles más estrechos y localidades pequeñas como Espés y Espés Alto, antes de llegar a uno de los puntos más esperados de toda la ruta: el Congosto de Obarra.

Monasterio de Santa María de Obarra, ubicado en Sopeira

Monasterio de Santa María de Obarra, ubicado en Sopeira / EP

El Monasterio de Santa María de Obarra, fundado hacia el siglo IX

Las paredes de roca acompañan al senderista hasta el Monasterio de Santa María de Obarra, un conjunto románico formado por la iglesia, la ermita de San Pablo, un puente medieval y el antiguo palacio abacial. Este patrimonio arquitectónico con tantísimos siglos de historia, fue declarado Monumento Nacional en 1931, uno de los lugares más emblemáticos de la Ribagorza.

El viaje continúa hacia Beranuy y desemboca en Roda de Isábena, una localidad que se levanta sobre un promontorio y conserva un conjunto medieval de calles estrechas, murallas y casas de piedra. La catedral románica de San Vicente le convierte en la localidad más pequeña de España con una catedral. A partir de ahí, el puente románico ubicado sobre el río Isábena, en Capella, marca el final del recorrido.

Noticias relacionadas

Conjunto histórico de Roda de Isábena.

Conjunto histórico de Roda de Isábena. / AYUNTAMIENTO DE ISÁBENA

La Ruta Pirineo Salvaje puede hacerse en ambos sentidos, no obstante, sus espectaculares parajes invitan a recorrer el territorio con calma y tranquilidad, disfrutando desde el principio hasta el final.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  2. El fuego cerca el monasterio viejo de San Juan de la Peña pero logran rescatar los restos de los reyes de Aragón
  3. Colapso en el paso por Monrepós y su conexión con Sabiñánigo en el Pirineo aragonés: el corte de la A-132 agrava la circulación en plena operación salida
  4. Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)
  5. Cuando en el Actur solo había cierzo y descampados: la llegada de un gigante que cambió el barrio para siempre
  6. Quién está detrás del impulso al nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: de un Decathlon en Castellón al Mercadona de Tudela
  7. Declarado un nuevo incendio en la sierra de Algairén que obliga a desalojar Alpartir
  8. Ingresa en prisión el detenido como presunto autor del incendio de La Peña de Riglos

La espectacular ruta que recorre una de las joyas del Pirineo: un monasterio del siglo IX y a las puertas del Parque Natural del Posets Maladeta

La espectacular ruta que recorre una de las joyas del Pirineo: un monasterio del siglo IX y a las puertas del Parque Natural del Posets Maladeta

Directo | El incendio de Las Peñas de Riglos supera las 15.000 hectáreas quemadas tras una "noche complicada"

La Diputación de Zaragoza lanza un plan de 100 millones para apoyar a los municipios

La Diputación de Zaragoza lanza un plan de 100 millones para apoyar a los municipios

Las tormentas amenazan a todo Aragón: horas y zonas con mayor riesgo

Las tormentas amenazan a todo Aragón: horas y zonas con mayor riesgo

El incendio en la sierra de Algairén se da por estabilizado después de quemar 200 hectáreas

Un bombero de Infoar, desde Las Peñas de Riglos: "El comportamiento del fuego lo hace imparable"

El comportamiento "errático" del incendio de Riglos deja más de mil evacuados tras un quinto día "muy duro"

El comportamiento "errático" del incendio de Riglos deja más de mil evacuados tras un quinto día "muy duro"

En el 'mirador de la desgracia' con un bombero y vecino de Arrés: "Nos hemos salvado por los pelos"

En el 'mirador de la desgracia' con un bombero y vecino de Arrés: "Nos hemos salvado por los pelos"
Tracking Pixel Contents