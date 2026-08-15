El incendio de Riglos calcina 17.000 hectáreas y avanza descontrolado hacia Jaca

La superficie quemada este verano en Aragón no deja de crecer.La comunidad ha enlazado un incendio con otro, pero ninguno ha sido tan voraz como el declarado en Las Peñas de Riglos el pasado lunes y que tras quemar cerca de 17.000 hectáreas continúa activo y con previsiones nada halagüeñas. La de este sábado fue una jornada muy compleja marcada por unas condiciones meteorológicas desfavorables que dispersaron el alcance del fuego en numeroso focos llegando a amenazar el símbolo natural de la ciudad de Jaca.

Los últimos datos difundidos ayer por el Gobierno de Aragón señalan que la superficie provisional afectada asciende a más de 16.600 hectáreas obligando a destinar una buena parte del operativo a garantizar la seguridad de las poblaciones, con especial atención al entorno de Monte Oroel, Santa Cruz de la Serós y los núcleos más próximos al frente activo. Ayer en algún momento se llegó a descontrolar la situación y el fuego alcanzó algunos diseminados.

El centro de control, reunido a última hora de la tarde, destacó que la principal preocupación de los responsables del operativo se concentra en el flanco derecho del incendio, activo de cola a cabeza. En esta zona, los cambios erráticos de viento están dificultando las labores de extinción «y generando variaciones en la dinámica del fuego que comprometen las maniobras en curso». Al mismo tiempo, el cansancio tras muchas jornadas de lucha intensa hace mella en las fuerzas de los bomberos.

Bomberos del operativo Infoar en el puesto de mando avanzado. / Pablo Ibáñez

De cara a este domingo preocupa especialmente la parte alta del flanco derecho, ante una posible progresión hacia la Peña Oroel, así como la parte baja, en el entorno de Anzánigo y Centenero. En ambas zonas se concentra un número importante de medios, que están trabajando con maquinaria pesada, fuego técnico, medios aéreos y ataque directo.

Durante la tarde de ayer se vivieron momentos de gran tensión cuando «una lengua de fuego de tres kilómetros» causada por los cambios de dirección del viento a mediodía estuvo a punto de superar el espacio natural de Oroel, causando una «amenaza real» al preciado monte que preside Jaca. Ante la proximidad del incendio también se envió un aviso ES-Alert que solicita a las personas que se encuentren realizando excursiones u otras actividades en esas zonas forestales que permanezcan en entornos urbanos.

La fuerza de las llamas durante la pasada jornada provocó ademas la creación de pirocúmulos y la aparición de tormentas puntuales (que además prácticamente no descargaron agua) complicaron la extinción desde el aire, con varios helicópteros que no pudieron volar durante varias horas. En el terreno, los vecinos de los pueblos que ven llegar el frente organizaron sus propias defensas creando cortafuegos y perímetros de seguridad.

En medio de esta compleja situación operativa, que obliga a atender a varios frentes al mismo tiempo, también fue necesario ordenar la evacuación del municipio de Bernués, cuyas 25 personas fueron trasladadas a Jaca.

Para este domingo el operativo está reposicionando efectivos para preparar nuevas maniobras, que combinarán de nuevo fuego técnico, medios aéreos y maquinaria pesada, al tiempo que se trabaja en la consolidación del perímetro hacia Puente la Reina, Binacua y Santa Cilia de Jaca. El flanco izquierdo del incendio, desde la cola hasta Bailo, permanece asegurado.

Más refuerzos

El Gobierno de Aragón confirmó igualmente que ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales para solicitar el refuerzo de medios adicionales. En este marco, se ha recurrido al Acuerdo de Málaga, que permite la incorporación de bomberos forestales franceses, así como un helicóptero Superpuma.

Esta petición se suma a los refuerzos ya solicitados al Ministerio de Defensa, con una nueva sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y un bulldozer del Ejército de Tierra. También podrían incorporarse hidroaviones procedentes de Ucrania a lo largo de mañana lunes.

El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, insistió en que las previsiones meteorológicas, que predecían alguna lluvia en el perímetro del fuego, no se han cumplido. «El flanco derecho está muy activo, con una zona crítica en dirección Anzáñigo, donde se está defendiendo la carretera para que no salte el fuego», explicó tras concluir el CECOPI.

El incendio mantiene cortadas la A-132 entre los puntos kilométricos 38 y 71, entre Murillo de Gállego y Puente la Reina; la A-1205 en el cruce con la A-1603 en Bernués, y el kilómetro 41,5, en Santa María de la Peña; la N-240 entre los kilómetros 297 y 303, entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca; la pista asfaltada entre la N-240 y Alastuey; la A-1603 entre los puntos kilométricos 0 y 18; y la HUV-3001 desde Rasal hasta su cruce con la A-1205, en el kilómetro 34. Continúa además suspendida la circulación del Canfranero.

Durante la jornada se declararon otros dos incendios en Uncastillo y Cretas que fueron estabilizados «sin ningún tipo de problema», al igual que el iniciado este viernes en la Sierra de Algairén.