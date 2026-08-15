El incendio en la sierra de Algairén presenta "una evolución favorable" después de quemar 200 hectáreas

El incendio forestal de Sierra de Algairén presenta una evolución favorable y está en vías de estabilización, con una superficie afectada provisional de 200 hectáreas. El objetivo del operativo para las próximas horas es consolidar el perímetro alcanzado durante la noche, manteniendo la vigilancia sobre la población de Alpartir, que se va a desconfinar, y el entorno más próximo al incendio.

Durante la jornada de hoy, tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), el dispositivo cuenta con los siguientes medios del operativo INFOAR: dos brigadas helitransportadas, de Calamocha y Brea, cada una con su correspondiente helicóptero ligero, así como cuatro brigadas terrestres y tres autobombas. A estos medios se suma una helitransportada de Castilla León y un helicóptero bombardero medio del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, además de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, que refuerzan el operativo en la zona.

El dispositivo se completa con tres patrullas de la Guardia Civil, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdejalón —con 7 voluntarios, 3 vehículos y equipamiento logístico— y una unidad logística de Sarga.

"La noche ha sido muy tranquila y el incendio está evolucionando de una manera muy positiva", ha indicado el consejero de Hacienda, Interior, Administración Pública e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que ha avanzado que "en breves minutos" se va a desconfinar Alpartir.

"Fue un incendio que surgió en cinco puntos a la vez y entendemos que en breves horas podemos dar noticias positivas de este incendio", ha añadido.