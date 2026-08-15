La riqueza histórica y patrimonial del Monasterio de San Juan de la Peña: "Son los cimientos de Aragón"

Cuando el fuego rozaba el Monasterio de San Juan de la Peña, una alarma se encendía en el corazón de muchos aragoneses. Las redes sociales se llenaban de mensajes de tristeza y temor al ver las llamas del incendio de La Peña de Riglos, que este viernes superaba las 10.000 hectáreas calcinadas, tan cerca del corazón del Reino de Aragón. "Son los cimientos de Aragón", resume el historiador Sergio Martínez Gil, fundador de Historia de Aragón y colaborador en este diario en la sección Entender + con la Historia.

"El monasterio viejo simboliza especialmente el comienzo del Reino de Aragón", resume Martínez Gil, que destaca la unión entre las precarias instituciones administrativas de la época y la Iglesia, "la única institución que podía llegar a todos los rincones". La conexión entre ambas fue "clave para la puesta en funcionamiento" de todo el reino. El monasterio se terminó convirtiendo en "el panteón real, y en él descansan los restos de los tres primeros reyes de Aragón".

Cuando se le pregunta a Martínez Gil por la importancia del Monasterio de San Juan de la Peña, la respuesta es contundente: "Muchísima". "Había donaciones de reyes y nobles y una actividad fundamental para lograr esa expansión territorial", concreta el historiador, que también pone al monasterio como lugar desde el que iniciar "conquistas" y cambiar el mapa político de la zona. Desde ahí, Aragón pudo conquistar "Huesca o Barbastro", en lo que fueron "los inicios del reino".

El desarrollo histórico del enclave está más que documentado. "Su esplendor se empezó a notar a partir de la segunda mitad del siglo XI", analiza el historiador, que destaca el papel del monasterio viejo como "custodio del Santo Grial hasta 1399". La razón para mantener tan codiciado bien era turística: "Sirvió para impulsar un nuevo tramo del Camino de Santiago y atraer a peregrinos hasta la zona". Una vez ahí, el cáliz no era lo único para recordar, "porque todo el lugar es impresionante".

Como casi todos los edificios, monumentos o periodos históricos, el Monasterio de San Juan de la Peña también tuvo su tiempo de decadencia. "Fue a partir del siglo XIV y se extendió hasta el siglo XVII", resume Martínez Gil. Fue entonces cuando se pensó en crear un segundo monasterio, aunque el impulso definitivo fue un motivo de rabiosa actualidad. "Lo que hizo cambiar de ubicación fue un incendio y el viejo recuperó su restauración con el décimo Conde de Aranda, un hombre muy aragonesista que quiso recuperar un símbolo tan importante para Aragón", concreta el historiador.

El valor del Monasterio de San Juan de la Peña no se encuentra solo en los libros de historia de la corona que hoy es comunidad autónoma. Su riqueza también es patrimonial y artística, como reflejan las colecciones, los pasillos y el claustro que desde hace unos días no se pueden visitar por culpa de las llamas. Muchos de los bienes más preciados tuvieron que ser rescatados por la UME, en una maniobra realizada a última hora del jueves.

"Hay restos pictóricos y de decoración", concreta Martínez Gil, que señala que "debajo de la carretera actual seguía el monasterio y ahí se guardaban todavía más restos". Para el historiador, uno de los focos más representativos y con más valor es "el claustro, que relata escenas de la Biblia", entre las que cita la visita de los Reyes Magos o la expulsión de Adán y Eva del Paraíso.

El historiador Sergio Martínez Gil, en una imagen de archivo. / X / Sergio Martínez Gil

Las imágenes del fuego y la indignación por el peligro corrido por las piezas no genera esperanza en Martínez Gil sobre el futuro tratamiento de estos bienes ante este tipo de emergencias. "He visto las imágenes del rescate y algunas dan hasta miedo", concreta el historiador, que considera que "siempre que el patrimonio sufre se dice que vamos a cambiar, pero no se aprende y estas situaciones se vuelven a repetir". Para Martínez Gil, "sí hay conciencia" sobre el valor del Monasterio de San Juan de la Peña y "se nota en el número de visitantes que registra el lugar cada año". Como reza en la entrada del emblemático espacio, "el monasterio sin el bosque no se entiende", cita de memoria el historiador sobre un lugar que "pierde parte de su ser" al ver arder el bosque.