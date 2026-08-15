Las tormentas amenazan a todo Aragón: horas de mayor peligro y zonas con mayor riesgo

Aragón ha pasado en apenas unas horas del calor sofocante del pleno verano a estar bajo la amenaza de tormentas, granizo y fuertes rachas de viento. La influencia de una dana y la entrada de aire frío por el Atlántico ha bajado de manera sustancial las temperaturas, pero a cambio ha traído cielos encapotados cargados de lluvia. La otra cara de estos meses estivales.

Este sábado, toda la comunidad tiene activa avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante la posible descarga de chaparrones. Esto no quiere decir que vaya a llover en todos los rincones de Aragón, sino que podría hacerlo, y de manera localmente fuerte en algunos puntos. La incertidumbre en estos episodios es muy alta. Estos avisos estarán activos a partir de las 14 horas y se extenderán hasta las 21 horas, salvo en el Pirineo, que se prolongarán hasta la medianoche.

Durante la tarde de ayer viernes ya cayeron las primeras descargas de agua. En Mosqueruela (Teruel) registraron 20 litros por metro cuadrado en las horas centrales del día y tanto Torla (Huesca), Sariñena (Huesca) y Daroca (Zaragoza) acumularon más de 12 litros.

Zonas y horas con mayor riesgo

Los cielos han amanecido encapotados en prácticamente todo Aragón este sábado 15 de agosto y ya han caído algunas gotas testimoniales en localidades como Caspe, Utebo o Ejea de los Caballeros e incluso alguna tormenta en el extremo sur de la provincia de Teruel, en la divisoria con Valencia y Castellón.

Cualquier municipio de la comunidad está a merced de que pudiera caer al menos algo de lluvia durante la jornada, si bien hay ciertas áreas que parece que van a estar bajo el ojo de las tormentas de manera más sensible.

Mapa de avisos meteorológicos activos en Aragón este sábado / Aemet

Serán los municipios de la zona situados en la sierra de Gúdar, en el Maestrazgo y en el Bajo Aragón de Teruel, donde los avisos de la Aemet son de color naranja por acumulados que podrían llegar a los 30 litros en una hora, acompañados de fuertes rachas de viento e incluso de granizo. Utrillas, Muniesa, Montalbán o Híjar son algunas de las localidades que podrían recibir las mayores precipitaciones entre las 16 y las 20 horas.

Las localidades del Bajo Aragón de Teruel, sierra de Gúdar y Maestrazgo podrían acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora

El resto del territorio tiene activo el aviso amarillo, que equivale a acumulados de 20 litros por metro cuadrado. Hay otras zonas que podrían concentrar tormentas también de manera significativa o, al menos, registrar chaparrones puntuales. Se trata de Albarracín y el entorno de Jabaloyas (Teruel) o la propia capital entre las 16 y las 18 horas.

Dos chicas se protegen de la lluvia con un paraguas / Miguel Ángel Gracia

En la provincia de Huesca, las tormentas más virulentas se podrían concentrar, según las previsiones, en el entorno de Graus, Almudévar, Ayerbe y la zona del incendio de Las Peñas de Riglos, también a partir de las 16 o17 horas. En la de Zaragoza, el mayor riesgo se localizará en la zona de Leciñena y Zuera, de manera intermitente, en una ventan entre las 16 y las 19 horas.

¿Lloverá en Zaragoza capital?

Zaragoza capital también vivirá una jornada marcada por las nubes altas que poco a poco, con el paso de las horas, irán encapotando el cielo de manera total durante las horas centrales de la tarde.

Noticias relacionadas

Las tormentas, de llegar a producirse, parece que no serán tan virulentas como en otras zonas, pero podría igualmente dejar varios minutos de precipitaciones intensas. La mayor probabilidad se concentra en un lapso de tiempo entre las 17 y las 19 horas, coincidiendo con la entrada de fuertes rachas de viento.