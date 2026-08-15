Los vecinos luchan contra el incendio cerca de Peña Oroel: "Estamos viendo cómo se nos come el fuego y no podemos estar de brazos cruzados"

Tractores, motosierras y desbrozadoras. Ese es el equipo de los vecinos a los pies de la peña Oroel ante el avance de las llamas en el incendio de San Juan de la Peña. El riesgo real a que el frente alcance a los municipios del entorno de Jaca tras quemar la zona natural protegida ha provocado que este sábado centenares de residentes y voluntarios se lanzaran al monte a crear cortafuegos.

Es el caso de Ulle, donde llevan desde el punto de la mañana retirando zarzas, maleza y árboles muertos del perímetro del pueblo. “Estamos viendo cómo se nos come el fuego y no podemos estar de brazos cruzados, llueve ceniza”, señala Urbano Ansa. En Barós o Navasa los residentes y turistas también se han lanzado con serruchos y sus manos a limpiar el entorno antes de que un fuego que calculan que puede llegar en dos días acabe cercando sus hogares como ha pasado en Santa Cruz de la Serós.

Vecinos de Baros y Navasa crean cortafuegos para salvar sus pueblos del fuego. / Pablo Ibáñez

“Vamos tirando para adelante agobiados, hemos venido desde Zaragoza para trabajar en lo que podamos, la situación es muy mala, el fuego se va a plantar aquí”, dice Lúa Avellaned, vecina de Navasa. El Gobierno de Aragón ante el avance del fuego ha pedido a la gente que abandonen el monte, pues el riesgo de que se mantenga su avance es más que evidente.

“No se puede hacer otra cosa que limpiar y tratar de protegernos, no acaba de caer agua y el tiempo no ayuda, está siendo algo muy complicado y va de río a río”, dice Albino Lacasa en Barós. Con su tractor y con el trabajo de varias decenas de voluntarios van limpiando la ladera por la que se sube al pueblo mientras el resplandor del fuego resalta la silueta de la peña Oroel. El humo cubre el ambiente.

Vecinos de Navasa crean cortafuegos para defender su pueblo. / Pablo Ibáñez

“Estas cosas se tienen que hacer antes, no ahora deprisa y corriendo cuando ya hay tanto monte perdido”, indica la voluntaria Belén Gonis. En sus manos una horca y con otro grupo trasladan al centro de los campos, en los que se han dibujado cortafuegos, ramas de chopos cortadas. El objetivo es limpiar todo el perímetro de estas localidades.